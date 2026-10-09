Homem é preso após esfaquear idoso de 73 anos com faca de cozinha durante discussão no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba

Agressão contra idoso de 73 anos no Alto Boqueirão gera mobilização Polícia e prisão do suspeito em Curitiba

Um caso de violência chocou os moradores do bairro Alto Boqueirão, em Curitiba, nesta quinta-feira (8). Um homem foi preso em flagrante após atacar um idoso de 73 anos com uma faca de cozinha durante uma discussão que teria sido potencializada pelo consumo de bebida alcoólica.

A vítima foi agredida logo após sair do próprio carro durante o desentendimento. Após o ataque, o idoso recebeu os primeiros socorros de equipes do Samu e foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador para receber atendimento médico especializado.

As informações sobre o desdobramento do caso foram divulgadas pelo portal Banda B, que acompanhou as diligências da Polícia Civil do Paraná (PCPR) para identificar os envolvidos no episódio violento registrado na capital paranaense.

Localização do suspeito e confissão do crime

Após o ataque, as equipes policiais realizaram diligências ininterruptas para localizar o autor das facadas. O suspeito foi encontrado escondido na casa da mãe de uma testemunha, onde confessou a agressão às autoridades policiais no momento da abordagem.

Segundo o relato do detido, a faca de cozinha utilizada no crime foi descartada durante a sua tentativa de fuga. O delegado da PCPR, Leandro Alberto Albuquerque Stabile

Investigação aponta a presença de um segundo envolvido

As investigações conduzidas pela Polícia Civil revelaram que o homem preso foi o responsável direto pelas facadas. Além dele, um segundo suspeito estava presente no local, mas teria apenas observado a ação violenta sem intervir, fugindo na sequência junto com o autor.

O homem detido foi autuado e encaminhado ao sistema penitenciário.

Perguntas frequentes sobre o caso

O que motivou a briga entre o suspeito e o idoso? Segundo a Polícia Civil, a discussão foi potencializada pelo consumo de bebida alcoólica antes da agressão.

Qual o estado de saúde da vítima de 73 anos? Após ser esfaqueado, o idoso foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital do Trabalhador para receber cuidados médicos.

Onde o suspeito foi localizado pela polícia? O homem foi encontrado escondido na casa da mãe de uma testemunha do crime, onde confessou a agressão aos policiais.

A arma utilizada no crime foi recuperada? Não. O suspeito afirmou às autoridades que descartou a faca de cozinha utilizada no ataque durante a sua fuga.

Havia mais pessoas envolvidas no momento do ataque? Sim, a investigação apontou a presença de um segundo suspeito, que observou a agressão e fugiu do local acompanhando o autor das facadas.