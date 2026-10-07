Governo reduz projeção do superávit comercial de 2026 para US$ 84,4 bilhões

MDIC atribui recuo à queda dos preços do petróleo; previsão ainda seria 24% maior que o saldo de 2025

O governo revisou para baixo a previsão do superávit da balança comercial de 2026, agora estimado em US$ 84,4 bilhões, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) reportados pelo CGN.

A redução decorre principalmente da queda nas projeções do preço do petróleo, apesar de o novo número ainda representar um avanço de 24% em relação ao superávit registrado em 2025.

Projeções de fluxos comerciais e caminho para o fim do ano

O MDIC projeta que as exportações em 2026 cresçam 9,8% sobre 2025, enquanto as importações avançariam 6,4%. Para alcançar o superávit de US$ 84,4 bilhões, o país precisa acumular cerca de US$ 22 bilhões entre outubro e dezembro, valor próximo ao saldo do último trimestre de 2025, de US$ 21,8 bilhões.

Herlon Brandão, diretor do Departamento de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior do MDIC, afirmou: “Estamos prevendo três meses à frente. Então, é natural que esses números se aproximem e tenhamos já um cenário bastante consolidado para o que vai ser o fechamento do ano”.

Desempenho em setembro

Em setembro, a balança comercial registrou superávit de US$ 7,74 bilhões, mais que o dobro do resultado de setembro de 2025 (US$ 3,14 bilhões). As exportações do mês somaram US$ 34,42 bilhões (alta de 12,9% na comparação anual) e as importações ficaram em US$ 26,68 bilhões (queda de 2,4%).

O crescimento das vendas externas em setembro foi explicado principalmente pelo aumento nos preços das mercadorias exportadas (+9,9%), com volume embarcado avançando 2,3%. O petróleo bruto contribuiu significativamente: as exportações do produto totalizaram US$ 6,49 bilhões, alta de 77,3% na comparação anual.