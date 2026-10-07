Paramount Skydance conclui fusão de $110bn com Warner Bros Discovery; acordo traz cotas, dívida e preocupações sobre preços e empregos

Fusão que cria a Skydance soma $110bn; empresa terá $80bn em dívida, cotas para 156 filmes em cinco anos e riscos a preços, empregos e redações.

A Paramount Skydance finalizou a fusão de $110bn (£82.8bn) com a Warner Bros Discovery, formando a nova empresa chamada Skydance, informou a BBC em 6 de outubro de 2026. O acordo inclui condições específicas impostas por autoridades e tem impacto direto em serviços de streaming, lançamentos cinematográficos, empregos na indústria e na organização de redações como CNN e CBS.

Preços dos serviços de streaming

A fusão reúne catálogos como HBO Max e Paramount+. A Skydance carrega cerca de $80bn em dívida decorrente do negócio e mira $6bn em Economics anuais, dados citados pela reportagem.

Mike Proulx, diretor de pesquisa da Forrester, afirmou que, com serviços de streaming elevando tarifas para melhorar a rentabilidade e a Skydance atolada em dívida, aumentos nos preços são prováveis.

Compromissos de lançamentos e cinemas

Como parte do acordo com estados dos EUA, a empresa concordou em lançar um número fixo de filmes por ano durante cinco anos: 30 filmes por ano nos primeiros dois anos e 32 títulos anuais no restante do período, totalizando 156 filmes. A maioria desses lançamentos deve ser “wide releases” — exibidos em larga escala nos cinemas — e a Skydance também terá de lançar ao menos quatro filmes independentes por ano.

Se não cumprir as cotas, a empresa pode ser obrigada a vender sua participação de 49% na Miramax. A advogada corporativa Breanne Gilliam, do escritório Maddin Hauser, disse que o compromisso com a produção é significativo, mesmo sendo temporário.

A matéria lembra o exemplo da compra da 21st Century Fox pela Disney em 2019 (avaliada em $71bn), quando o número de estreias nos cinemas da antiga Fox caiu sob a nova administração.

Impacto sobre empregos em Hollywood

Syleecia Thompson, professora de negócios na National University, afirmou que a consolidação atinge pequenas empresas e fornecedores locais. Embora o acordo preveja um fundo para requalificação de trabalhadores, advogados apontam que nada no acordo impede demissões: segundo Breanne Gilliam, “nada no acordo limita demissões”.

CNN e CBS: independência editorial e ceticismo

O pacto cria também um conselho de independência editorial para tratar da liberdade jornalística na CNN e na CBS; o conselho será nomeado diretamente pela Paramount, segundo a BBC. A fusão reúne as duas operações de notícias sob um mesmo grupo — a CBS News já pertencia à Paramount e a CNN à Warner Bros antes do acordo.

Após a conclusão, o CEO da Paramount, David Ellison, pediu que Mark Thompson permaneça como chefe da CNN, e Bari Weiss continuará como editora-chefe da CBS News, segundo BBC.

Críticos expressaram ceticismo sobre a eficácia do mecanismo de independência. Seth Stern, do Freedom of the Press Foundation, chamou o conselho de “inútil” e disse que ele cria problemas de First Amendment na tentativa de resolvê-los. Breanne Gilliam acrescentou que supervisão sem autoridade efetiva é apenas observação.

A BBC destacou que essas medidas e obrigações vigorarão por cinco anos e que, após esse período, a Skydance terá maior flexibilidade para priorizar estratégias — inclusive uma possível ênfase maior no streaming — conforme observado no histórico de grandes aquisições anteriores.