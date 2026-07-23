Grêmio mira Gonzalo Plata, mas esbarra na alta pedida do Flamengo

O Grêmio colocou Gonzalo Plata entre os principais alvos para reforçar o ataque. A diretoria gaúcha pretende contratar o equatoriano por empréstimo de 18 meses, mas encontrou resistência do Flamengo, que não pretende liberar o jogador nas condições desejadas.

A Agência RTI Esporte apurou que as conversas ainda estão em estágio inicial, sem proposta oficial entre os clubes. Mesmo assim, o nome do atacante ganhou força nos bastidores do Tricolor, que busca um jogador de velocidade e capacidade de atuar pelos dois lados do campo.

O principal obstáculo é o modelo de negócio. Enquanto o Grêmio tenta viabilizar um empréstimo com opção de compra dos direitos econômicos, o Flamengo trabalha apenas com a possibilidade de uma transferência em definitivo.

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Internamente, a diretoria rubro-negra avalia que Gonzalo Plata está valorizado no mercado da bola após defender o Equador na Copa do Mundo. Por isso, não pretende abrir mão de um dos ativos do elenco por um valor considerado abaixo do esperado.

Flamengo estabelece condições para negociar

O Flamengo deixou claro que só aceita discutir a saída do atacante mediante uma proposta próxima de 30 milhões de euros (R$ 174,1 milhões, na cotação atual). O valor está acima da cotação atual de mercado, mas reflete a confiança no potencial de valorização do jogador.

Gonzalo Plata tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2029 e uma multa rescisória para o exterior de 100 milhões de euros (R$ 580,6 milhões), fator que dá ao Rubro-Negro amplo controle sobre uma eventual negociação.

Quanto o Flamengo pagou por Gonzalo Plata?

Para contratar o ponta direita equatoriano junto ao Al Sadd, do Catar, o Flamengo desembolsou aproximadamente US$ 9,1 milhões (R$ 51,9 milhões), em uma das principais movimentações do mercado sul-americano.

Desde então, o clube acompanha a evolução do equatoriano e acredita que uma transferência futura poderá gerar retorno financeiro. Por isso, a diretoria resiste à possibilidade de um empréstimo sem compensação econômica significativa.

Grêmio aposta no formato por empréstimo

A estratégia do Grêmio é reduzir o impacto financeiro da operação. A ideia é contar com Gonzalo Plata por 18 meses e discutir uma compra definitiva somente ao fim desse período, caso o desempenho do atacante corresponda às expectativas.

O formato permitiria ao clube preservar recursos para reforçar outras posições consideradas prioritárias na temporada. Desde que chegou ao Flamengo, Gonzalo Plata disputou 93 partidas, marcou nove gols e distribuiu 13 assistências, participando diretamente de 22 gols da equipe.

Além dos números, o jogador chamou atenção pela velocidade, capacidade de desequilíbrio no um contra um e versatilidade para atuar pelos dois lados do ataque. Características, aliás, valorizadas pelo técnico Leonardo Jardim.

Negociação depende de avanço entre os clubes

Apesar do interesse gremista, a distância entre as condições desejadas por Grêmio e Flamengo ainda impede um avanço mais significativo. O Tricolor considera o empréstimo a alternativa mais viável, enquanto o Rubro-Negro mantém a preferência por uma venda definitiva.

Caso o Flamengo mantenha a postura atual, o Grêmio terá de aumentar sua capacidade de investimento ou buscar outro nome no mercado. Até lá, o atacante equatoriano segue como um dos alvos mais ambiciosos da diretoria gremista nesta janela de transferências.