😌 CUIDAR DO SEU SORRISO PODE SER UMA EXPERIÊNCIA TRANQUILA!

O medo de ir ao dentista é mais comum do que muita gente imagina. Por isso, na Diniz Dent, cada paciente é recebido com acolhimento, respeito e atenção em cada etapa do atendimento.

Mais do que cuidar da saúde bucal com técnica e qualidade, a clínica se preocupa em proporcionar uma experiência leve, segura e confortável, ajudando a transformar o receio em confiança.

✨ Agende sua avaliação e descubra como é possível cuidar do seu sorriso com tranquilidade.

📍 Rua Pedro de Oliveira, nº 851 – Sala B, Centro – Ubiratã

📞 (44) 9 9992-9182 | (44) 9 9838-0688

📲 Instagram: @dinizdent

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