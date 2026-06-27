Inglaterra, Portugal e Argentina Entram em Campo

A Copa do Mundo de 2026 segue neste sábado (27) com mais partidas da fase de grupos, em uma edição que já entra para a história como a maior do torneio. Pela primeira vez, o Mundial reúne 48 seleções, distribuídas em 12 grupos, em um calendário de 104 jogos ao longo de 38 dias. A competição acontece em três países-sede – Estados Unidos, Canadá e México – e amplia não apenas o número de participantes, mas também o tamanho da operação montada ao redor do evento.

O novo formato mantém a lógica da fase de grupos, com quatro seleções em cada chave e três partidas para cada equipe na primeira etapa. A principal mudança está na classificação para o mata-mata: além dos dois primeiros colocados de cada grupo, também avançam os oito melhores terceiros colocados. Com isso, a Copa ganha uma fase extra eliminatória, a rodada de 32, antes das oitavas de final. O resultado é um torneio mais longo, com mais jogos espalhados por diferentes cidades da América do Norte.

A abertura da Copa foi no dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México. A final fica marcada para 19 de julho, na região de Nova York/Nova Jersey, enquanto a disputa do terceiro lugar será em 18 de julho, em Miami. Para o torcedor, isso significa uma programação diária robusta e distribuída por diferentes fusos, o que torna ainda mais importante acompanhar com atenção os horários em Brasília e as opções de transmissão de cada rodada.

Jogos da Copa do Mundo neste sábado

Grupo L: Panamá x Inglaterra – Nova York/Nova Jersey, nos EUA – 18h*

Grupo L: Croácia x Gana – Filadélfia, nos EUA – 18h*

Grupo K: Colômbia x Portugal – Miami, nos EUA – 20h30*

– Miami, nos EUA – Grupo K: República Democrática do Congo x Uzbequistão – Atlanta, nos EUA – 20h30*

– Atlanta, nos EUA – Grupo J: Argélia x Áustria – Kansas City, nos EUA – 23h*

– Kansas City, nos EUA – Grupo J: Jordânia x Argentina – Dallas, nos EUA – 23h*

*Horário de Brasília

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Onde assistir à Copa do Mundo?

Os direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2026 no Brasil ficam divididos entre diferentes plataformas e emissoras.







TV Globo

ge tv

SporTV

N Sports

CazéTV

SBT

A CazéTV exibe os 104 jogos da competição, as demais são focadas nas principais seleções.

Quando o Brasil joga na Copa do Mundo 2026?

O próximo jogo do Brasil será na segunda-feira, dia 29, às 14 horas, horário de Brasília. A Seleção brasileira enfrenta o Japão.

Como funciona a Copa do Mundo 2026

A edição de 2026 marca uma mudança importante no tamanho do torneio. A Copa passa de 32 para 48 seleções, com 12 grupos de quatro equipes. Cada time disputa três jogos na primeira fase.

Avançam:

os dois primeiros colocados de cada grupo;

os oito melhores terceiros colocados.

Com isso, o mata-mata ganha uma fase adicional, a rodada 32, antes das oitavas de final. O total de partidas sobe de 64 para 104 jogos.

Principais datas da Copa do Mundo 2026

Para quem quer acompanhar o torneio completo, estas são as datas centrais da competição:

Abertura: 11 de junho de 2026

Última rodada da fase de grupos: 27 de junho

Rodada 32: de 28 de junho a 3 de julho

Oitavas de final: de 4 a 7 de julho

Quartas de final: de 9 a 11 de julho

Semifinais: 14 e 15 de julho

Disputa do terceiro lugar: 18 de julho, em Miami

Final: 19 de julho, em Nova York/Nova Jersey