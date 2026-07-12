Greve é decretada e vai deixar postos de combustíveis sem gasolina na próxima semana

Greve dos motoristas de caminhões-tanque vai deixar postos sem gasolina, diesel e etanol.

Motoristas devem ficar atentos ao nível do tanque nos próximos dias. Uma greve dos profissionais responsáveis pelo transporte de combustíveis foi decretada e pode afetar diretamente o abastecimento de postos a partir da próxima semana.

A paralisação envolve motoristas de caminhões-tanque, categoria responsável por levar gasolina, diesel e etanol até os postos. Com a interrupção das entregas, os estoques podem começar a baixar e provocar falta de combustíveis.

No Espírito Santo, a greve foi confirmada pelo Sindicato dos Rodoviários, o Sindirodoviários. Segundo a entidade, os motoristas tanqueiros vão cruzar os braços a partir da próxima segunda-feira (13), caso não haja acordo com o setor patronal.

O anúncio foi feito pelo presidente do sindicato, Marquinhos Jiló. Ele afirmou que a falta de combustíveis pode começar a ser sentida ao longo da próxima semana, conforme os postos forem vendendo os produtos que ainda têm em estoque.

Por isso, Jiló orientou os motoristas a não deixarem para abastecer apenas quando o tanque estiver vazio. A recomendação é que os condutores se antecipem para evitar transtornos, principalmente se a greve for mantida.

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As informações foram confirmadas pelo Portal Tempo Novo.

Greve pode afetar gasolina, diesel e etanol

De acordo com o Sindirodoviários, antes de decretar a paralisação, a categoria tentou negociar com as empresas. O sindicato informou que participou de cinco reuniões com o setor patronal, mas não houve avanço nas reivindicações.

Os trabalhadores cobram melhores condições de trabalho para os motoristas tanqueiros. Esses profissionais atuam no transporte de combustíveis e garantem o abastecimento dos postos em todo o Espírito Santo.

Em nota, o sindicato afirmou que segue aberto ao diálogo, mas confirmou o início da greve diante da falta de acordo.

“Diante da falta de acordo, a partir de segunda-feira a categoria entrará em greve. Permanecemos à disposição para retomar as negociações a qualquer momento, caso o setor patronal se sensibilize e apresente uma proposta que valorize esses trabalhadores”, informou o Sindirodoviários.

Falta de combustível pode começar na próxima semana

Segundo Marquinhos Jiló, o impacto da paralisação não deve ser imediato. No entanto, a falta de gasolina, diesel e etanol pode aparecer nos dias seguintes, quando os postos começarem a ficar sem reposição.

Na prática, os estabelecimentos ainda podem funcionar com os estoques disponíveis no início da greve. Porém, sem novas cargas, o abastecimento tende a ficar comprometido.

O sindicato afirma que a paralisação pode ser suspensa se as empresas apresentarem uma nova proposta antes de segunda-feira. Até lá, a orientação é que os motoristas acompanhem a situação e evitem deixar o abastecimento para a última hora.