GRITOS DE SOCORRO LEVAM POLÍCIA A DESARTICULAR DOIS PONTOS DE TRÁFICO E PRENDER DOIS HOMENS EM CAMPINA DA LAGOA

Uma denúncia de gritos de socorro mobilizou a Polícia Militar e resultou na prisão de dois homens, além da apreensão de drogas, dinheiro e celulares, em Campina da Lagoa.

Segundo a PM, moradores acionaram a equipe após ouvirem pedidos de socorro vindos de uma casa já conhecida por denúncias de tráfico. Ao chegarem, os policiais viram dois homens correndo para dentro do imóvel. Durante a fuga, um deles arremessou objetos na máquina de lavar e perto da janela da cozinha, que depois foram identificados como dois celulares.

Na residência, os policiais encontraram sobre uma mesa uma lata com R$ 916,50 em dinheiro trocado e duas pedras de crack, totalizando 0,72 grama. Os suspeitos foram abordados.

Um dos homens estava com sangramento no nariz e escoriações no braço. Ele relatou ter comprado cocaína no dia anterior e estar devendo R$ 50, afirmando que teria sido agredido por causa da dívida. Com ele, também foi encontrada uma pequena porção de cocaína.

Durante a ocorrência, uma testemunha informou já ter comprado drogas de outro suspeito e indicou um segundo endereço. No local, um homem tentou fugir ao ver a viatura, mas foi abordado. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto. Na casa, a PM encontrou pessoas que teriam acabado de usar maconha e um recipiente com 42 gramas da droga.

Os dois homens foram presos e levados à Delegacia da Polícia Civil de Campina da Lagoa, junto com drogas, dinheiro e celulares apreendidos. O homem ferido também foi encaminhado para registro da lesão corporal.

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