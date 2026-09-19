🚨 LUCAS GABRIEL SEGUE EM ESTADO GRAVÍSSIMO NO HU DE MARINGÁ

Informações repassadas ao Ubiratã Online dão conta de que Lucas Gabriel, de 5 anos, vítima do grave acidente que também vitimou seu pai, o pastor Osmair Gomes, segue internado em estado gravíssimo, entubado na UTI do Hospital Universitário (HU) de Maringá.

O menino permanece recebendo cuidados intensivos e seu quadro inspira muita atenção.

🙏 Neste momento, ficam os pedidos de oração pela recuperação de Lucas Gabriel, para que ele tenha forças e possa superar esse momento tão delicado.

A mãe do garoto, pastora Silvânia, da Igreja Pentecostal Plenitude do Deus Triúno, também estava internada após o acidente. Segundo as informações repassadas ao Ubiratã Online, ela apresenta evolução no quadro e está próxima de receber alta hospitalar, já tendo se recuperado.

O acidente causou grande comoção e resultou na morte do pastor Osmair Gomes, pai de Lucas.

❤️ Que Deus fortaleça Lucas Gabriel, sua mãe e todos que acompanham essa família neste momento de dor e esperança.

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