Grupo suspeito de aplicar golpe de R$ 1 milhão em idosa é alvo de operação da Polícia Civil em quatro estados brasileiros

Polícia Civil do Distrito Federal deflagra operação interestadual para desarticular quadrilha especializada em estelionato contra idosos

Uma operação coordenada pela Polícia Civil do Distrito Federal busca desmantelar um grupo criminoso responsável por um golpe de R$ 1 milhão aplicado contra uma idosa. A ação, realizada nesta terça-feira, foca em identificar os responsáveis pelo desvio milionário.

As investigações apontam que o grupo atuava de forma articulada em diferentes regiões do país. A operação conta com o cumprimento de mandados em estados como Paraná, Mato Grosso e Rio de Janeiro, além do Distrito Federal, conforme informação divulgada pela Polícia Civil.

A seguir, entenda como funcionava o golpe de R$ 1 milhão, os métodos utilizados pelos criminosos para enganar a vítima e como as autoridades estão agindo para combater esse tipo de crime cibernético e financeiro.

O funcionamento do golpe contra a idosa

O esquema começava com uma ligação telefônica onde os criminosos se passavam por funcionários de uma concessionária de energia elétrica. Eles informavam à vítima sobre um suposto direito a ressarcimento financeiro, ganhando assim a confiança da idosa.

Após o contato inicial, outros integrantes do grupo entravam em cena fingindo ser servidores do Banco Central e da Polícia Federal. Eles alegavam que a conta bancária da vítima estava sendo utilizada por criminosos, criando um clima de urgência e medo.

Táticas para o esvaziamento das contas

Para supostamente proteger o patrimônio, os golpistas convenciam a idosa a realizar diversas transferências bancárias para contas indicadas por eles. Além disso, a vítima era instruída a compartilhar a tela do celular e alterar senhas de acesso.

A quadrilha também solicitava a autorização para que novos aparelhos celulares tivessem acesso aos aplicativos bancários da vítima. Essas ações permitiam que o grupo tivesse controle total sobre as finanças, concretizando o golpe de R$ 1 milhão.

Ocultação de valores e desdobramentos

A polícia identificou que o grupo utilizava empresas de fachada para esconder o dinheiro desviado. Também foram descobertas conexões entre as chaves PIX usadas nas fraudes e contas bancárias que pertenciam a alguns dos suspeitos investigados.

Cinco mandados de prisão e seis de busca e apreensão foram expedidos. Um dos mandados foi cumprido dentro da Penitenciária Milton Dias Moreira, no Rio de Janeiro, mostrando que o crime era coordenado mesmo de dentro do sistema prisional.

Penas e medidas judiciais

Os envolvidos podem responder por crimes graves, incluindo estelionato qualificado mediante fraude eletrônica, organização criminosa e lavagem de capitais. A Polícia Civil do DF confirmou a existência de outras ocorrências com o mesmo método.

O uso de números telefônicos idênticos e falsas identidades em diferentes casos reforça a tese de uma estrutura criminosa organizada. As investigações continuam para localizar outros possíveis envolvidos e recuperar os valores subtraídos das vítimas.

Perguntas frequentes sobre o golpe

1. Como os criminosos abordam as vítimas? Eles ligam fingindo ser de empresas de energia ou órgãos oficiais como o Banco Central e a Polícia Federal.

2. Por que a idosa transferiu o dinheiro? Ela foi convencida de que precisava proteger seu patrimônio de uma suposta fraude que estaria ocorrendo em sua conta.

3. O que fazer se receber uma ligação suspeita? Desligue imediatamente e entre em contato diretamente com a instituição oficial através dos canais de atendimento verificados.

4. É comum o uso de empresas de fachada? Sim, criminosos utilizam essas empresas para lavar o dinheiro desviado e dificultar o rastreamento feito pela polícia.

5. Quais crimes os suspeitos podem responder? Eles podem ser condenados por estelionato qualificado, lavagem de capitais e organização criminosa.