Marcopolo tem lucro de R$ 272,4 milhões no 2º trimestre, queda de 14,7% | Empresas

A Marcopolo registrou lucro líquido de R$ 272,4 milhões no segundo trimestre de 2026, representando uma piora de 14,7% ante o resultado do mesmo período de 2025.

De acordo com a companhia, seus resultados foram afetados negativamente de forma não recorrente em R$ 10,4 milhões em função de custos de reestruturação da controlada argentina Metalsur. Além disso, a linha financeira piorou em 31,7% em base anual, ficando positiva em R$ 29,1 milhões.

Adicionalmente, o custo dos bens e produtos vendidos cresceu em 8,3% em um ano, ficando em R$ 1,85 bilhão.

A receita líquida consolidada da Marcopolo alcançou R$ 2,37 bilhões no segundo trimestre, representando uma expansão de 3% em um ano. Do total, R$ 1,46 bilhão veio do mercado interno, R$ 289,9 milhões foram provenientes das exportações a partir do Brasil e R$ 621,3 milhões foram originados pelas operações internacionais da companhia. No trimestre, o crescimento da receita líquida é explicado pelo aumento de entregas de micro-ônibus e aumento das exportações a partir do Brasil.

O resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) totalizou R$ 338,6 milhões no trimestre encerrado em junho, sendo 15% inferior ao reportado há um ano. Em comunicado que acompanhou o balanço, a fabricante de carrocerias de ônibus explicou que seu Ebitda foi afetado negativamente pelo mix de entregas no Brasil, especialmente pela maior exposição da receita líquida ao segmento de micro-ônibus na comparação com o segmento de rodoviários.

Além disso, houve impacto gerado pelas menores margens nas exportações associadas à valorização do real frente ao dólar e pela performance das controladas na Argentina e no México.

Entre abril e junho, a produção consolidada da Marcopolo foi de 4.105 unidades, com crescimento de 8,0% na comparação com o mesmo intervalo de 2025. No Brasil, a produção atingiu 3.675 unidades, alta anual de 19,4%, enquanto no exterior a produção foi de 430 unidades, 40,5% inferior às unidades produzidas no mesmo período do ano anterior.

No dia 30 de junho, o endividamento financeiro líquido da Marcopolo totalizava R$ 1,81 bilhão, acima da dívida de R$ 1,55 bilhão em 31 de março.

Mais Notícias

Home Page – Início

Fonte do Artigo

See more: The Global Track

Corinthia Mes