Grupo suspeito de assaltar farmácias em Curitiba é preso após usar mulher e bebê como escudo humano durante abordagem Polícia

Ação Polícia em Curitiba resulta na prisão de seis suspeitos de integrar quadrilha especializada em roubos a farmácias e foco em canetas emagrecedoras

Uma operação da Polícia Militar, realizada na madrugada desta quinta-feira (10), resultou na prisão de seis pessoas suspeitas de envolvimento em uma série de assaltos a farmácias em Curitiba e na Região Metropolitana. Conforme informação divulgada pela Banda B, o grupo seria responsável por pelo menos sete ações criminosas ocorridas nos últimos dez dias.

As investigações tiveram início após um roubo registrado na noite de quarta-feira (9) em um estabelecimento localizado na Rua Brigadeiro Franco, no bairro Mercês. Por meio de imagens de câmeras de segurança, as autoridades conseguiram identificar os suspeitos e traçar a rota de fuga utilizada pelo bando.

A ação culminou em uma abordagem tensa na cidade de Almirante Tamandaré, onde os agentes da RONE localizaram os investigados. O caso ganhou contornos dramáticos quando, segundo a corporação, os suspeitos tentaram evitar a prisão utilizando uma mulher e um bebê como escudo humano.

Negociação e apreensão de materiais ilícitos

Após um período de negociação com as equipes policiais, os suspeitos decidiram libertar as vítimas e se renderam. No imóvel situado na Rua Helena Vaz, no bairro Mato Dentro, três pessoas foram detidas. Durante as buscas, a polícia encontrou um simulacro de pistola, dinheiro, aparelhos celulares, roupas com características semelhantes às usadas nos crimes e diversos medicamentos.

Foco em medicamentos de alto valor de mercado

As diligências prosseguiram até o bairro Tatuquara, em Curitiba, onde mais três integrantes do grupo foram localizados. Em uma residência na Rua Ferdinand Otto Muller, a polícia apreendeu mais roupas, dinheiro e uma quantidade significativa de canetas emagrecedoras, que eram o principal alvo da quadrilha devido ao alto valor de revenda no mercado clandestino.

Balanço da operação Polícia

Ao final da operação, as autoridades contabilizaram a apreensão de 18 caixas de canetas emagrecedoras, além de R$ 1.980 em espécie e seis celulares. A Polícia Civil assumiu o caso para investigar a participação individual de cada detido e desarticular a rede de receptação responsável pela comercialização ilegal dos produtos subtraídos das farmácias.

Perguntas frequentes sobre o caso

Quantas pessoas foram presas na operação? Ao todo, seis pessoas foram detidas pela Polícia Militar por suspeita de envolvimento nos assaltos.

Qual era o principal alvo do grupo criminoso? O bando focava principalmente em medicamentos de alto custo, com destaque para as chamadas canetas emagrecedoras.

O que aconteceu durante a abordagem em Almirante Tamandaré? Segundo a PM, dois suspeitos usaram uma mulher e um bebê como escudo humano para tentar impedir a prisão, mas se entregaram após negociação.

Quantos assaltos o grupo teria cometido? Conforme levantamento Polícia, os investigados teriam participado de pelo menos sete assaltos a farmácias nos últimos dez dias.

O que foi apreendido além dos medicamentos? A polícia apreendeu R$ 1.980 em dinheiro, seis celulares, roupas utilizadas nos crimes e um simulacro de pistola.