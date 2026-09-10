Grupo suspeito de assaltar farmácias em Curitiba é preso após usar mulher e bebê como escudo humano durante abordagem Polícia

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Uma operação da Polícia Militar, realizada na madrugada desta quinta-feira (10), resultou na prisão de seis pessoas suspeitas de envolvimento em uma série de assaltos a farmácias em Curitiba e na Região Metropolitana. Conforme informação divulgada pela Banda B, o grupo seria responsável por pelo menos sete ações criminosas ocorridas nos últimos dez dias.
As investigações tiveram início após um roubo registrado na noite de quarta-feira (9) em um estabelecimento localizado na Rua Brigadeiro Franco, no bairro Mercês. Por meio de imagens de câmeras de segurança, as autoridades conseguiram identificar os suspeitos e traçar a rota de fuga utilizada pelo bando.
A ação culminou em uma abordagem tensa na cidade de Almirante Tamandaré, onde os agentes da RONE localizaram os investigados. O caso ganhou contornos dramáticos quando, segundo a corporação, os suspeitos tentaram evitar a prisão utilizando uma mulher e um bebê como escudo humano.
Após um período de negociação com as equipes policiais, os suspeitos decidiram libertar as vítimas e se renderam. No imóvel situado na Rua Helena Vaz, no bairro Mato Dentro, três pessoas foram detidas. Durante as buscas, a polícia encontrou um simulacro de pistola, dinheiro, aparelhos celulares, roupas com características semelhantes às usadas nos crimes e diversos medicamentos.
As diligências prosseguiram até o bairro Tatuquara, em Curitiba, onde mais três integrantes do grupo foram localizados. Em uma residência na Rua Ferdinand Otto Muller, a polícia apreendeu mais roupas, dinheiro e uma quantidade significativa de canetas emagrecedoras, que eram o principal alvo da quadrilha devido ao alto valor de revenda no mercado clandestino.
Ao final da operação, as autoridades contabilizaram a apreensão de 18 caixas de canetas emagrecedoras, além de R$ 1.980 em espécie e seis celulares. A Polícia Civil assumiu o caso para investigar a participação individual de cada detido e desarticular a rede de receptação responsável pela comercialização ilegal dos produtos subtraídos das farmácias.
Quantas pessoas foram presas na operação? Ao todo, seis pessoas foram detidas pela Polícia Militar por suspeita de envolvimento nos assaltos.
Qual era o principal alvo do grupo criminoso? O bando focava principalmente em medicamentos de alto custo, com destaque para as chamadas canetas emagrecedoras.
O que aconteceu durante a abordagem em Almirante Tamandaré? Segundo a PM, dois suspeitos usaram uma mulher e um bebê como escudo humano para tentar impedir a prisão, mas se entregaram após negociação.
Quantos assaltos o grupo teria cometido? Conforme levantamento Polícia, os investigados teriam participado de pelo menos sete assaltos a farmácias nos últimos dez dias.
O que foi apreendido além dos medicamentos? A polícia apreendeu R$ 1.980 em dinheiro, seis celulares, roupas utilizadas nos crimes e um simulacro de pistola.