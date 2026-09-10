Chuvas intensas deixam alagamentos, queda de árvores e granizo em cidades do Paraná

Defesa Civil registra alagamentos, quedas de árvores, granizo e destelhamentos; Inmet emite alerta vermelho e Climatempo aponta risco de tornados

Temporais atingiram diversas regiões do Paraná entre a noite de quarta-feira (9) e a madrugada de quinta-feira (10), provocando alagamentos, queda de árvores, granizo e destelhamentos, segundo levantamentos da Defesa Civil citados pelo G1.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho, de grande perigo, para tempestades no estado nesta quinta-feira (10). O aviso vale até as 23h59 e inclui previsão de chuva intensa, ventos fortes e queda de granizo.

Registros em municípios

Em Terra Roxa, no Oeste, a Defesa Civil registrou 55 milímetros de chuva em 30 minutos; pelo menos 15 árvores caíram, além de ocorrência de granizo, alagamentos e destelhamentos de residências.

Em Foz do Iguaçu, também no Oeste, houve registro de granizo e ao menos seis árvores caíram durante o temporal, algumas atingindo redes elétricas; a Defesa Civil informou que não houve registro de pessoas desabrigadas, desalojadas ou feridas.

Em Curitiba, a Defesa Civil registrou 57,6 milímetros em 12 horas, com maior acumulado no bairro Caximba; a maior rajada de vento chegou a 49 km/h. Em Rio Branco do Sul e Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana, foram registrados alagamentos e quedas de muros.

Monitoramento do Rio Iguaçu

Em União da Vitória, no Sul do estado, a Defesa Civil monitora o nível do Rio Iguaçu devido à previsão de chuvas fortes nos próximos dias. Na quarta-feira (9) o rio estava em cinco metros; a previsão citada pela reportagem aponta que o nível pode chegar a aproximadamente 5,75 metros até a manhã de sexta-feira (11), cota que pode obrigar famílias a deixarem as casas. A prefeitura prepara equipes e possíveis abrigos, e orienta a população a acompanhar atualizações do município e da Defesa Civil.

Alertas e previsão Meteorologia

Segundo o Inmet, o alerta vermelho indica possibilidade de chuva superior a 60 mm por hora ou 100 mm por dia, ventos acima de 100 km/h e queda de granizo. A Climatempo informou que o estado tem condições favoráveis à formação de novos tornados nesta quinta (10) e sexta-feira (11) pela formação de um ciclone extratropical e avanço de uma nova frente fria.

Os meteorologistas consultados pela Climatempo apontaram previsão de chuvas fortes, muitas descargas elétricas, granizo e rajadas intensas de vento que podem passar de 85 km/h em algumas localidades. As regiões com maior risco, segundo a Climatempo, são a central, o oeste e parte do norte pioneiro.

As autoridades recomendam atenção às atualizações dos órgãos oficiais e seguem monitorando pontos com registros de Alagamentos e danos causados pelos temporais.