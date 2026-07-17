GTA 6 tem a maior pré-venda já registrada, diz análise

Surpreendendo um total de zero pessoas, a pré-venda de GTA 6 é uma das maiores da história. Segundo análise da NewZoo, o jogo teve a “pré-venda mais forte já registrada“, com uma estimativa de US$ 260 milhões sendo gastos por consumidores só na primeira semana.

Os dados iniciais, inclusive, já geram uma previsão impressionante sobre as vendas totais do próximo título da Rockstar. A NewZoo explica que GTA 6 se enquadra no modelo de “sequência estabelecida” — quando o jogo já inicia sua jornada sendo a continuação de uma franquia aclamada. Em oposição às outras possibilidades, de franquias estreantes ou de sequências duvidosas, o game já começa sua trajetória com o público ao seu lado, o que inevitavelmente impulsiona suas vendas logo de cara.



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A estimativa para esse formato é de que as pré-vendas representem 5,8% das vendas totais do game até o fim de sua semana de lançamento. Assim, a projeção é de US$ 4,5 bilhões em vendas, o que resultaria em 51 milhões de cópias vendidas em apenas uma semana.

Os números, claro, são assustadores, mas a NewZoo afirma que mesmo em visões mais pessimistas, o jogo já bateria recordes: “Esse início de GTA é mais forte do que de qualquer título em nossa base de dados, os números são tremendos em qualquer referência histórica“.

Tudo sobre GTA 6

Mais uma vez desenvolvido pela Rockstar Games, Grand Theft Auto 6 é o primeiro GTA em treze anos, depois do sucesso astronômico de GTA 5, lançado em 2013. A franquia é uma das mais bem-sucedidas da história dos videogames.

A história de GTA 6 se passa em um mundo aberto baseado na Flórida, nos EUA. Seu cenário é Vice City, uma versão fictícia de Miami que estreou no primeiro GTA e depois ganhou um jogo próprio, com GTA Vice City, de 2002.



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GTA 6 terá dois protagonistas, Lucia e Jason. Um casal com histórico criminal, os dois vivem uma espécie de Bonnie e Clyde moderno e se aventuram no mundo do crime em Vice City.

GTA 6 chega para PlayStation 5 e Xbox Series X/S em 19 de novembro de 2026. Uma versão para PC ainda não foi anunciada.