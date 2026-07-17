Duas caminhonetes são furtadas de residência durante a madrugada em Anahy

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Por Diego Cavalcante
Atualizado em
Duas caminhonetes foram furtadas de uma residência no município de Anahy, no Oeste do Paraná. O crime mobiliza as forças de segurança, que realizam buscas na tentativa de localizar os veículos e identificar os responsáveis.
Segundo as informações repassadas, os automóveis estavam estacionados na garagem da casa. Os criminosos teriam pulado o muro do imóvel, conseguido destravar o portão eletrônico e, na sequência, fugido levando uma Toyota Hilux, de placa AFU7D37, e uma Fiat Strada, de placa BEG0J37.
As circunstâncias do furto serão investigadas pela Polícia Civil. Qualquer informação que possa contribuir para a localização dos veículos ou dos suspeitos pode ser repassada às forças de segurança pelos telefones 190, da Polícia Militar, ou 197, da Polícia Civil.
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