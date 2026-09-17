Ação da Guarda Municipal remove câmeras de vigilância instaladas irregularmente em postes de luz no Jardim Europa, em Fazenda Rio Grande, na RMC

Uma operação da Guarda Municipal, realizada na tarde de quarta-feira (16), resultou na retirada de quatro câmeras de segurança instaladas em postes de iluminação no bairro Jardim Europa, em Fazenda Rio Grande. A ação visou desarticular pontos de monitoramento que seriam utilizados por suspeitos de tráfico de drogas na região.

Conforme as informações divulgadas pelo portal Banda B, os equipamentos estavam afixados em estruturas da Copel. O comandante da corporação, GM Lúbke, destacou que a instalação irregular desses dispositivos servia para observar a movimentação de pessoas e das próprias equipes de segurança no local.

A operação foi motivada por denúncias e pelo trabalho diário das equipes que atuam no combate ao tráfico de entorpecentes na Rua Mogno. O uso dos postes para fins particulares, especialmente para atividades ilícitas, acendeu um alerta sobre a segurança pública na região metropolitana.

Uso irregular de postes da Copel

O comandante Lúbke explicou que, embora o cidadão tenha o direito de instalar câmeras de segurança em sua própria residência, a colocação de equipamentos em postes de energia elétrica é estritamente proibida. A infraestrutura da Copel não possui autorização para esse tipo de uso privado.

A suspeita principal das autoridades é de que os aparelhos fossem utilizados para facilitar a prática de crimes. Ao monitorar a chegada de viaturas e a circulação de pedestres, os suspeitos conseguiam organizar a logística do tráfico de drogas com maior facilidade, dificultando o trabalho preventivo da Guarda Municipal.

Impacto psicológico na população

Além do prejuízo direto no combate ao crime, a presença desses equipamentos causava um forte sentimento de medo entre os moradores. Segundo o relato do comandante, o monitoramento constante fazia com que muitos cidadãos se sentissem acuados, vivendo trancados dentro de suas próprias casas.

A medida de retirar as câmeras busca devolver a sensação de tranquilidade aos habitantes do Jardim Europa. A prefeitura reforçou que a Guarda Municipal seguirá atuando de forma repressiva contra práticas delituosas, buscando garantir a ordem pública e o bem-estar social.

Colaboração da comunidade

Para fortalecer o combate ao tráfico na região, a Guarda Municipal solicitou o apoio dos moradores. A colaboração da população é considerada essencial para identificar possíveis autores de crimes e localizar pontos de armazenamento de entorpecentes, garantindo que as autoridades possam agir com maior precisão.

O objetivo é manter o bairro livre da vigilância imposta pelo crime organizado e garantir que o espaço público seja seguro para todos os cidadãos.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Por que as câmeras foram retiradas pela Guarda Municipal?As câmeras foram removidas por estarem instaladas irregularmente em postes da Copel e por serem Suspeitos de uso pelo tráfico para monitorar a movimentação policial e de moradores.

2. É proibido instalar câmeras de segurança em casa?

Não. O cidadão pode instalar câmeras em sua residência. O que é proibido é a fixação de qualquer equipamento em postes de iluminação pública sem autorização.

3. Onde ocorreu a operação?

A ação foi realizada no Jardim Europa, localizado no município de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba.

4. Como o monitoramento afetava a população?Segundo a Guarda Municipal, a presença dos aparelhos gerava medo e sensação de insegurança, Fazenda com que moradores se sentissem vigiados e acuados em suas residências.

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