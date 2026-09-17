Batida forte entre carro e moto deixa motociclista ferido em avenida movimentada de Curitiba nesta quinta-feira

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Um motociclista, de 43 anos, sofreu ferimentos após uma forte batida envolvendo o veículo que ele conduzia e um carro. O acidente foi registrado durante o início da manhã desta quinta-feira (17), no bairro Barreirinha, em Curitiba.
A ocorrência foi atendida na Avenida Anita Garibaldi, nas proximidades do cruzamento com a Rua Deputado Edgar Taborda. Conforme informação divulgada pela Banda B, o impacto da colisão foi considerado intenso pelas autoridades presentes no local.
De acordo com o relato do motorista de um Chevrolet Onix à Polícia Militar, ele trafegava no sentido bairro quando iniciou uma conversão à esquerda para acessar um estabelecimento comercial. Nesse momento, a motocicleta, que seguia na direção oposta, sentido Centro, colidiu contra o carro.
O tenente Zaqueu, integrante do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), afirmou em entrevista que o caso seguirá para investigação. As autoridades pretendem analisar imagens de câmeras de monitoramento da região para esclarecer os detalhes do sinistro.
Equipes do SIATE foram acionadas rapidamente para prestar os primeiros socorros ao motociclista. Após receber o atendimento inicial ainda na via, a vítima foi encaminhada a uma unidade hospitalar para cuidados médicos especializados.
O tenente Zaqueu reforçou o alerta sobre a vulnerabilidade de quem utiliza motocicletas no trânsito urbano. Segundo o oficial, colisões desse tipo são frequentes e os Motociclista, por serem as vítimas mais frágeis, correm riscos elevados de sofrer lesões graves ou fatais em Acidente nas Avenida da cidade.
Onde ocorreu a batida entre o carro e a moto? O acidente foi registrado na Avenida Anita Garibaldi, no bairro Barreirinha, em Curitiba.
Qual a idade do motociclista ferido? O motociclista envolvido na colisão tem 43 anos de idade.
Como aconteceu a colisão segundo o motorista do carro? O condutor do Chevrolet Onix relatou que fazia uma conversão à esquerda para entrar em uma academia quando a moto, que vinha no sentido contrário, atingiu o veículo.
Quem atendeu a ocorrência no local? O atendimento foi realizado por equipes do SIATE e pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran).