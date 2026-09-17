Batida forte entre carro e moto deixa motociclista ferido em avenida movimentada de Curitiba nesta quinta-feira

Acidente entre carro e motocicleta causa ferimentos em condutor durante a manhã desta quinta-feira em via movimentada da região do Barreirinha

Um motociclista, de 43 anos, sofreu ferimentos após uma forte batida envolvendo o veículo que ele conduzia e um carro. O acidente foi registrado durante o início da manhã desta quinta-feira (17), no bairro Barreirinha, em Curitiba.

A ocorrência foi atendida na Avenida Anita Garibaldi, nas proximidades do cruzamento com a Rua Deputado Edgar Taborda. Conforme informação divulgada pela Banda B, o impacto da colisão foi considerado intenso pelas autoridades presentes no local.

Dinâmica da colisão segundo relatos oficiais

De acordo com o relato do motorista de um Chevrolet Onix à Polícia Militar, ele trafegava no sentido bairro quando iniciou uma conversão à esquerda para acessar um estabelecimento comercial. Nesse momento, a motocicleta, que seguia na direção oposta, sentido Centro, colidiu contra o carro.

O tenente Zaqueu, integrante do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), afirmou em entrevista que o caso seguirá para investigação. As autoridades pretendem analisar imagens de câmeras de monitoramento da região para esclarecer os detalhes do sinistro.

Atendimento às vítimas e estado do motociclista

Equipes do SIATE foram acionadas rapidamente para prestar os primeiros socorros ao motociclista. Após receber o atendimento inicial ainda na via, a vítima foi encaminhada a uma unidade hospitalar para cuidados médicos especializados.

O tenente Zaqueu reforçou o alerta sobre a vulnerabilidade de quem utiliza motocicletas no trânsito urbano. Segundo o oficial, colisões desse tipo são frequentes e os Motociclista, por serem as vítimas mais frágeis, correm riscos elevados de sofrer lesões graves ou fatais em Acidente nas Avenida da cidade.

Perguntas frequentes sobre o acidente

Onde ocorreu a batida entre o carro e a moto? O acidente foi registrado na Avenida Anita Garibaldi, no bairro Barreirinha, em Curitiba.

Qual a idade do motociclista ferido? O motociclista envolvido na colisão tem 43 anos de idade.

Como aconteceu a colisão segundo o motorista do carro? O condutor do Chevrolet Onix relatou que fazia uma conversão à esquerda para entrar em uma academia quando a moto, que vinha no sentido contrário, atingiu o veículo.

Quem atendeu a ocorrência no local? O atendimento foi realizado por equipes do SIATE e pelo Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran).