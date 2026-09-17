Casal é preso em Maringá por golpes na venda de ar-condicionado; prejuízo de R$ 160 mil

Suspeitos atraíam clientes com anúncios nas redes sociais e vendiam aparelhos de marcas famosas por preços até três vezes menores, diz polícia.

Um casal foi preso na manhã desta quarta-feira (16) em Maringá, no Norte do Paraná, acusado de aplicar golpes na compra e instalação de aparelhos de ar-condicionado, segundo a Polícia Civil do Paraná (PC-PR).

De acordo com a polícia, os suspeitos deixaram um prejuízo de R$ 160 mil aos consumidores.

Como a suposta fraude funcionava

Segundo a PC-PR, Welinton José Santana e Israela Messias Santana atraíam vítimas com anúncios nas redes sociais oferecendo aparelhos de marcas conhecidas por valores até três vezes inferiores aos praticados no mercado.

Para justificar os preços baixos, os investigados afirmavam que os equipamentos eram provenientes de leilões ou de parcerias com seguradoras. Durante as negociações, usavam prints falsos de conversas com uma distribuidora para explicar atrasos na entrega e adiar cobranças.

A polícia informou que, após o pagamento, os aparelhos não eram entregues. Quando clientes pressionavam por ressarcimento, os suspeitos se recusavam a reembolsar e, conforme a investigação, faziam intimidações verbais e apresentavam dados falsos às vítimas.

A PC-PR não divulgou o número de pessoas lesadas. O casal deve responder pela prática continuada do crime de estelionato em concurso de pessoas.

O G1 informou que entrou em contato com a defesa dos suspeitos, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem.