Haitiano é preso após agredir esposa grávida em frente à UPA Tancredo

Um homem de nacionalidade haitiana foi preso pela Guarda Municipal na noite deste sábado (18) em Cascavel.

Ele teria discutido com a esposa, que recém havia saído de uma consulta na UPA Tancredo e, durante a confusão, passou a agredir a mulher que está grávida.

Chocados com a violência, populares interviram e acionaram a GM. A equipe chegou no endereço e deu voz de prisão ao indivíduo, que foi imediatamente conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.