Haitiano é preso após agredir esposa grávida em frente à UPA Tancredo

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Por Isabella Chiaradia
Atualizado em
Um homem de nacionalidade haitiana foi preso pela Guarda Municipal na noite deste sábado (18) em Cascavel.
Ele teria discutido com a esposa, que recém havia saído de uma consulta na UPA Tancredo e, durante a confusão, passou a agredir a mulher que está grávida.
Chocados com a violência, populares interviram e acionaram a GM. A equipe chegou no endereço e deu voz de prisão ao indivíduo, que foi imediatamente conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.
Home Page – Início
Fonte do Artigo
See more: The Global Track