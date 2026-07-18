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Haitiano é preso após agredir esposa grávida em frente à UPA Tancredo

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Haitiano é preso após agredir esposa grávida em frente à UPA Tancredo

Por Isabella Chiaradia

Atualizado em

Um homem de nacionalidade haitiana foi preso pela Guarda Municipal na noite deste sábado (18) em Cascavel.

Ele teria discutido com a esposa, que recém havia saído de uma consulta na UPA Tancredo e, durante a confusão, passou a agredir a mulher que está grávida.

Chocados com a violência, populares interviram e acionaram a GM. A equipe chegou no endereço e deu voz de prisão ao indivíduo, que foi imediatamente conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

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