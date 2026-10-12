Henrique Marques brilha em Paris e conquista o segundo ouro do Brasil no Grand Prix de taekwondo

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O taekwondo brasileiro vive um momento de destaque internacional. Henrique Marques, de 22 anos, garantiu a medalha de ouro após uma final eletrizante contra o uzbeque Jasurbek Jaysunov, consolidando o excelente desempenho do país na competição realizada na França.
O feito de Henrique Marques se junta ao sucesso de Maria Clara Pacheco, a paulista que é número 1 do mundo nos 57 kg e também conquistou o ouro em Paris, reforçando a força dos brasileiros nas etapas do Grand Prix deste ano.
A disputa pelo ouro foi marcada pela resiliência do brasileiro. Atual campeão mundial, Marques começou perdendo o primeiro round por 9 a 2, após sofrer uma sequência de chutes no capacete. No entanto, o atleta manteve a calma e iniciou uma reação consistente.
Ao diminuir a vantagem para 9 a 8, o brasileiro forçou uma punição ao adversário nos segundos finais, virando o placar para 10 a 9. No round seguinte, Marques impôs seu ritmo, fechou a parcial em 4 a 2 e garantiu o título por 2 rounds a 0.
Para chegar à decisão, o lutador nascido em Itaboraí, no Rio de Janeiro, superou três adversários. Primeiro, venceu o croata Oscar Kovacic por 4 a 2. Nas quartas de final, passou pelo iraniano Amir Sina Bakhtiati por 2 rounds a 0.
Na semifinal, o brasileiro confirmou sua vaga na final ao derrotar o norte-americano Victor Rodrigues, também por 2 a 0. Este ouro coroa uma temporada de regularidade, que já incluía uma prata em Roma e um bronze em Muju.
Com o objetivo de manter o alto nível de competitividade, Henrique Marques já tem data para retornar aos tatames. O atleta representará o Brasil nas finais do Grand Prix, que serão realizadas em Astana, no Cazaquistão, nos dias 28 e 29 de novembro.
Qual foi a categoria vencida por Henrique Marques? O atleta conquistou a medalha de ouro na categoria até 80 quilos.
Quantos pontos o brasileiro somou no ranking? A vitória garantiu 60 pontos para Henrique Marques na classificação da Federação Internacional de Taekwondo.
Quem foi o outro brasileiro que conquistou ouro em Paris? A paulista Maria Clara Pacheco, número 1 do mundo nos 57 kg, também subiu ao topo do pódio nesta etapa.
Onde será a próxima competição de Henrique Marques? O brasileiro competirá nas finais do Grand Prix em Astana, no Cazaquistão, nos dias 28 e 29 de novembro.
Qual é a posição atual de Marques no ranking mundial? Antes da conquista em Paris, ele ocupava a terceira colocação e a expectativa é que ele reassuma a liderança mundial.