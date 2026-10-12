Tragédia em rodovia de Minas Gerais: casal morre em acidente e bebê de 10 meses sobrevive com fraturas graves

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A ocorrência foi registrada no trecho que liga o município de Perdião ao entroncamento com a BR-494, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. O impacto da colisão mobilizou equipes de socorro e autoridades policiais.
Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, o bebê foi a única vítima sobrevivente encontrada no local. Ele sofreu fraturas nos dois fêmures e recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) antes de ser encaminhado para uma unidade hospitalar especializada na região.
Os corpos do casal ficaram presos às ferragens do automóvel após o impacto. Por conta disso, militares precisaram utilizar técnicas específicas de salvamento para realizar a retirada das vítimas do veículo. A Polícia Civil compareceu ao local para realizar os levantamentos periciais necessários.
Os peritos coletaram evidências tanto na pista quanto nos veículos envolvidos.
Um ponto que intriga as autoridades é o fato de o condutor de um veículo modelo Honda Civic não ter sido encontrado no local quando as equipes de resgate chegaram. O paradeiro deste motorista ainda é um mistério para os investigadores.
As autoridades trabalham com duas linhas principais de investigação. Existe a possibilidade de que o condutor tenha recebido ajuda de terceiros para ser levado a um hospital antes da chegada do socorro, ou que tenha deixado o local por outros motivos ainda não esclarecidos.
Onde ocorreu o acidente? O caso foi registrado na rodovia MG-252, no trecho entre Perdião e o entroncamento com a BR-494, em Minas Gerais.
Qual o estado de saúde do bebê? O bebê, de 10 meses, sobreviveu, mas sofreu fraturas nos dois fêmures e foi encaminhado para atendimento especializado em um hospital da região.
O que aconteceu com os outros ocupantes? Um casal que estava no veículo faleceu no local e os corpos precisaram ser retirados das ferragens pelos bombeiros.
O motorista foi localizado? Não. O condutor de um Honda Civic não estava no local quando o resgate chegou e a polícia investiga o paradeiro dele.
Como está o andamento das investigações? A Polícia Civil realizou a perícia no local e aguarda a conclusão do laudo técnico para determinar as causas e a dinâmica do acidente.