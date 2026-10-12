Tragédia em rodovia de Minas Gerais: casal morre em acidente e bebê de 10 meses sobrevive com fraturas graves

Um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã deste domingo, na rodovia MG-252, resultou na morte de um casal e deixou um bebê de 10 meses ferido.

A ocorrência foi registrada no trecho que liga o município de Perdião ao entroncamento com a BR-494, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. O impacto da colisão mobilizou equipes de socorro e autoridades policiais.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, o bebê foi a única vítima sobrevivente encontrada no local. Ele sofreu fraturas nos dois fêmures e recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) antes de ser encaminhado para uma unidade hospitalar especializada na região.

Resgate das vítimas e perícia técnica

Os corpos do casal ficaram presos às ferragens do automóvel após o impacto. Por conta disso, militares precisaram utilizar técnicas específicas de salvamento para realizar a retirada das vítimas do veículo. A Polícia Civil compareceu ao local para realizar os levantamentos periciais necessários.

Os peritos coletaram evidências tanto na pista quanto nos veículos envolvidos.

Investigação sobre o paradeiro do motorista

Um ponto que intriga as autoridades é o fato de o condutor de um veículo modelo Honda Civic não ter sido encontrado no local quando as equipes de resgate chegaram. O paradeiro deste motorista ainda é um mistério para os investigadores.

As autoridades trabalham com duas linhas principais de investigação. Existe a possibilidade de que o condutor tenha recebido ajuda de terceiros para ser levado a um hospital antes da chegada do socorro, ou que tenha deixado o local por outros motivos ainda não esclarecidos.

FAQ

Onde ocorreu o acidente? O caso foi registrado na rodovia MG-252, no trecho entre Perdião e o entroncamento com a BR-494, em Minas Gerais.

Qual o estado de saúde do bebê? O bebê, de 10 meses, sobreviveu, mas sofreu fraturas nos dois fêmures e foi encaminhado para atendimento especializado em um hospital da região.

O que aconteceu com os outros ocupantes? Um casal que estava no veículo faleceu no local e os corpos precisaram ser retirados das ferragens pelos bombeiros.

O motorista foi localizado? Não. O condutor de um Honda Civic não estava no local quando o resgate chegou e a polícia investiga o paradeiro dele.

Como está o andamento das investigações? A Polícia Civil realizou a perícia no local e aguarda a conclusão do laudo técnico para determinar as causas e a dinâmica do acidente.