Holanda x Japão na COPA HOJE: Horário e Onde Assistir

Holanda e Japão se enfrentam no domingo (14), às 17h (horário de Brasília), pelo Grupo F da Copa do Mundo 2026. O duelo será no AT&T Stadium Stadium, em Dallas, Texas, nos Estados Unidos, famoso por seu gigantesco telão central e capacidade para mais de 80 mil torcedores.

Esse vai ser o estádio com mais jogos na Copa do Mundo – ao todo, nove confrontos, superando todas as outras 15 cidades-sede.



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O jogo

A Laranja Mecânica busca o título inédito após três vice-campeonatos, enquanto o Japão, que encantou o mundo em 2022 ao vencer Alemanha e Espanha, quer consolidar sua posição como uma potência emergente do futebol mundial.

Tudo sobre Holanda x Japão na Copa do Mundo 2026

Data: 14/06/2026

Horário: 17h (de Brasília)

Local: AT&T Stadium Stadium, em Dallas, Texas, nos Estados Unidos

Onde assistir Holanda x Japão na Copa do Mundo 2026

TV aberta: Globo e SBT

TV por assinatura/PPV: SporTV, NSports e Premiere

Streaming/YouTube: CazéTV