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Brasil usou collant russo de R$ 12 mil em título da ginástica rítmica

Brasil usou collant russo de R$ 12 mil em título da ginástica rítmica

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Brasil usou collant russo de R$ 12 mil em título da ginástica rítmica
1 de 2 Conjunto do Brasil é campeão mundial na série mista usando collant russo — Foto: MeloGym/CBG
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Os collants são feitos de tecidos altamente elásticos e respiráveis, como lycra, poliamida e elastano, combinados com telas e strass (brilho). Um diferencial do collant russo é o seu peso de 500 gramas cada. Para ser ter uma ideia, o uniforme feito no Brasil, que foi utilizado nas classificatórias e nas conquista do ouro na série simples (cinco bolas) e no bronze da prova geral, pesa entre 1kg e 1,2kg.

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Corinthia Mes

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