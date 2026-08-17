Brasil usou collant russo de R$ 12 mil em título da ginástica rítmica

Os collants são feitos de tecidos altamente elásticos e respiráveis, como lycra, poliamida e elastano, combinados com telas e strass (brilho). Um diferencial do collant russo é o seu peso de 500 gramas cada. Para ser ter uma ideia, o uniforme feito no Brasil, que foi utilizado nas classificatórias e nas conquista do ouro na série simples (cinco bolas) e no bronze da prova geral, pesa entre 1kg e 1,2kg.