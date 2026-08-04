Elaine Mickely mostra reação de César Filho ao saber do nascimento do neto Arthur; veja

A família de Elaine Mickely e César Filho está em festa com a chegada de um novo integrante. Nesta terça-feira (4), a atriz compartilhou nas redes sociais a emoção do nascimento de Arthur, primeiro filho de Luma César com o empresário inglês Ed Beccle.

Em seu perfil no Instagram, Elaine Mickely publicou um registro emocionante da reação de César Filho ao receber a notícia do nascimento do neto. O apresentador apareceu surpreso e cheio de emoção durante uma chamada de vídeo, em um momento que revelou a alegria do avô coruja com a chegada do bebê.

Nascimento de Arthur

Primeiro neto de Elaine Mickely e César Filho, o pequeno Arthur veio ao mundo nesta terça-feira (4), em São Paulo. Através das redes sociais, a influenciadora compartilhou imagens do parto e dos primeiros momentos ao lado do filho, mostrando a emoção do encontro inicial entre mãe, pai e bebê.

Nas fotos publicadas, Luma revelou detalhes da chegada do recém-nascido, incluindo registros do rostinho e do pezinho de Arthur, além de momentos especiais vividos ao lado de Ed Beccle na maternidade. A nova mamãe celebrou a chegada do filho com uma declaração de amor aos seguidores.

“Indescritível… Arthur, como nós te amamos”, escreveu Luma na publicação.

O nascimento de Arthur acontece em uma fase especial para a família. Além de celebrar a chegada do primeiro neto, Elaine e César Filho também acompanham a nova etapa vivida pelos filhos. Em breve, a família ganhará mais uma integrante: Luigi César, filho caçula do casal, também se prepara para ser pai pela primeira vez com a chegada de Luiza, fruto do relacionamento com Julia Vieira.