Homem cai de bicicleta em Cascavel e é levado ao hospital

Homem cai de bicicleta na Rua Elio Willy Fauth, em Cascavel; teve contusão no joelho e foi atendido pelo Siate.

Um homem sofreu uma queda de bicicleta na tarde de sábado, 10 de outubro de 2026, na Rua Elio Willy Fauth, no Bairro 14 de Novembro, em Cascavel. Segundo o site CGN, ele perdeu o equilíbrio durante a descida e caiu.

segundo CGN, a queda provocou uma contusão em um dos joelhos; a vítima recebeu atendimento inicial no local antes de ser encaminhada a uma unidade hospitalar para reavaliação e medicação.

Como ocorreu a queda

segundo CGN, o homem estava descendo a via quando perdeu o equilíbrio e caiu da bicicleta, o que resultou na contusão no joelho. Não há outras informações sobre causas ou envolvimento de terceiros.

Atendimento no local

O socorro foi prestado pelo Siate, conforme informado pelo CGN. A equipe aplicou os primeiros socorros no local e posteriormente encaminhou a vítima a um hospital para novos exames e medicação.

Local e horário

O acidente ocorreu na Rua Elio Willy Fauth, no Bairro 14 de Novembro, em Cascavel, na tarde de 10 de outubro de 2026, segundo CGN assinada por Isabella Chiaradia.