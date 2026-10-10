Homem morto após fazer 13 reféns em escola de Curitiba já havia tentado empurrar passageiras no metrô de SP em 2021

G1 confirmou que o homem que fez 13 crianças reféns em CMEI de Curitiba é o mesmo que tentou empurrar passageiras na estação Sé em 2021; ele foi morto pelas forças de segurança.

O homem armado com uma faca que foi morto após manter 13 crianças como reféns em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) no bairro São Braz, em Curitiba, é a mesma pessoa que, em 2021, tentou empurrar passageiras na plataforma da estação Sé do Metrô de São Paulo, segundo G1.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (Sesp), o agressor, de 40 anos, invadiu o CMEI na tarde de sexta-feira (9). Após mais de duas horas de Tentativa de negociação, ele foi morto pelas forças de segurança. A Polícia Militar informou que as 13 crianças foram resgatadas e que nenhuma sofreu ferimentos graves; elas e seus familiares receberão atendimento médico e psicológico, conforme a PM.

Confirmação da identidade

O g1 informou que confirmou a identidade do homem confrontando seus dados de identificação e a data de nascimento com documentos do episódio de 2021, entre eles um boletim de ocorrência e um registro de alta hospitalar.

O episódio no metrô, em 2021

Em 23 de abril de 2021, o homem tentou empurrar passageiras que estavam na plataforma da estação Sé, da Linha 3-Vermelha do Metrô de São Paulo, na chegada de um trem. Imagens de câmeras de segurança mostram as mulheres conseguindo se desvencilhar.

Na época, ele foi detido e internado em um hospital por decisão da Justiça, a pedido da Polícia Civil. Documentos obtidos pelo g1 indicam que recebeu alta do Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário em 2 de julho de 2021.

O que se sabe e o que está registrado

As informações deste texto foram publicadas pelo g1, que relacionou os registros do incidente atual em Curitiba com documentos do caso de 2021. Dados sobre a morte do homem e o resgate das crianças foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e pela Polícia Militar, conforme as reportagens consultadas.