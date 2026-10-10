Douglas Ruas alcança 50,88% dos votos no RJ após retotalização do TRE e confirma vitória em primeiro turno

Após retotalização oficial realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o candidato Douglas Ruas atingiu a marca de 50,88% dos votos válidos.

A mudança no cenário eleitoral fluminense ocorreu neste sábado, dia 10 de outubro de 2026, após uma decisão da Justiça Eleitoral que impactou diretamente a contagem final do primeiro turno das eleições para o governo do estado.

O novo cálculo foi necessário para definir o vencedor do pleito, consolidando a vitória de Douglas Ruas (PL) logo na primeira etapa da disputa, conforme a legislação eleitoral vigente no Brasil.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o desembargador Cláudio Mello Tavares, presidente do TRE-RJ, confirmou que o candidato alcançou mais da metade dos votos válidos necessários para o cargo.

Entenda a anulação dos votos de Anthony Garotinho

A retotalização foi motivada pela anulação dos 274.411 votos dados ao candidato Anthony Garotinho (Republicanos), que representavam 3,71% do total. O candidato concorria sub judice devido a uma condenação por improbidade administrativa.

Após uma série de decisões divergentes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a validade desses votos, o tribunal decidiu, na última quinta-feira, pela anulação definitiva. Com a exclusão, a base de cálculo dos votos válidos foi alterada, elevando o percentual de Douglas Ruas.

Impactos na disputa e próximos passos

O presidente do TRE-RJ reforçou que não foram computados votos novos, sendo apenas um ajuste matemático baseado nos votos depositados nas urnas no dia 4 de outubro. A propaganda eleitoral para um eventual segundo turno permanece suspensa no momento.

Cronograma de proclamação oficial

O TRE-RJ estabeleceu um prazo de três dias para a divulgação oficial do resultado da retotalização. Após essa etapa, abre-se um período de dois dias para a apresentação de eventuais recursos por parte dos interessados.

Somente após o encerramento desse período recursal será realizada uma sessão plenária para análise de contestações. A sessão formal para a proclamação de Douglas Ruas como governador está prevista para o dia 15 de outubro, às 15h.

Perguntas Frequentes

Por que o resultado mudou após a votação? A mudança ocorreu porque os votos dados a Anthony Garotinho foram anulados pelo TSE, o que alterou a base de cálculo dos votos válidos totais.

Douglas Ruas precisará de segundo turno? Não. Com a retotalização, ele atingiu 50,88% dos votos válidos, superando a marca mínima de 50% necessária para vencer ainda no primeiro turno.

Os eleitores votaram novamente? Não. O desembargador Cláudio Mello Tavares esclareceu que os votos são exatamente os mesmos depositados nas urnas no dia 4 de outubro.

Qual foi a posição de Eduardo Paes sobre a decisão? O candidato do PSD afirmou em nota que, embora preferisse a realização de um segundo turno, a decisão da Justiça Eleitoral deve ser respeitada.

Quando será a proclamação oficial do novo governador? A sessão plenária no TRE-RJ para o anúncio oficial está marcada para o dia 15 de outubro, às 15h, após o prazo legal para recursos.