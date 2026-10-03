Homem com dupla nacionalidade britânica e iraniana ligado a incidente em RAF Fairford é liberado sob fiança

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Um homem de 25 anos, com dupla nacionalidade do Reino Unido e do Irã, que havia sido detido em Westminster sob suspeita de preparação de atos terroristas em ligação a um incidente perto da base RAF Fairford foi libertado sob fiança, informou a BBC.
No fim de semana anterior, a polícia afirmou ter sido alertada sobre três veículos suspeitos em direção à base de Fairford, operada pela Força Aérea dos Estados Unidos (USAF), o que levou à declaração de um incidente grave e à evacuação de dezenas de residências, segundo a BBC.
Cinco outros homens, todos britânicos de Londres e com idades entre 23 e 25 anos, foram detidos nas primeiras horas do dia. A BBC relata que um dos detidos chegou a ligar para o número de emergência 999 cerca de uma hora antes de um fazendeiro avisar a polícia sobre um grande grupo de homens mascarados próximo aos veículos.
Os seis homens foram inicialmente detidos por suspeita de crimes envolvendo explosivos e, posteriormente, por suspeita de preparação de um ato terrorista. Todos foram liberados sob fiança; a BBC cita a polícia dizendo que a decisão de libertação foi uma “investigative decision” que estava “grounded in experience and strategy”.
A investigação sobre as circunstâncias do episódio segue em curso, informou a polícia à BBC.