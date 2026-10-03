Homem com dupla nacionalidade britânica e iraniana ligado a incidente em RAF Fairford é liberado sob fiança

Um homem de 25 anos com dupla nacionalidade britânica e iraniana, detido em Westminster por suspeita de preparar atos terroristas relacionados à RAF Fairford, foi liberado sob fiança, segundo a BBC.

Um homem de 25 anos, com dupla nacionalidade do Reino Unido e do Irã, que havia sido detido em Westminster sob suspeita de preparação de atos terroristas em ligação a um incidente perto da base RAF Fairford foi libertado sob fiança, informou a BBC.

O incidente e as detenções

No fim de semana anterior, a polícia afirmou ter sido alertada sobre três veículos suspeitos em direção à base de Fairford, operada pela Força Aérea dos Estados Unidos (USAF), o que levou à declaração de um incidente grave e à evacuação de dezenas de residências, segundo a BBC.

Cinco outros homens, todos britânicos de Londres e com idades entre 23 e 25 anos, foram detidos nas primeiras horas do dia. A BBC relata que um dos detidos chegou a ligar para o número de emergência 999 cerca de uma hora antes de um fazendeiro avisar a polícia sobre um grande grupo de homens mascarados próximo aos veículos.

Acusações e estado da investigação

Os seis homens foram inicialmente detidos por suspeita de crimes envolvendo explosivos e, posteriormente, por suspeita de preparação de um ato terrorista. Todos foram liberados sob fiança; a BBC cita a polícia dizendo que a decisão de libertação foi uma “investigative decision” que estava “grounded in experience and strategy”.

A investigação sobre as circunstâncias do episódio segue em curso, informou a polícia à BBC.