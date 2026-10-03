Rússia atinge segunda grande ponte de Kyiv, diz prefeito Vitali Klitschko

Ataque danificou pista e cabos de bonde da ponte Pivnichnyi e bloqueou o tráfego; é o segundo ataque a pontes que ligam as margens da capital

Um ataque russo atingiu a ponte Norte (Pivnichnyi) em Kyiv na manhã de sábado, danificando a pista e os cabos de alimentação dos trólebus e bloqueando o tráfego, informou o prefeito Vitali Klitschko.

O ataque e as alegações

As duas pontes ligam as partes leste e oeste de Kyiv e, antes de quinta-feira, não haviam sido alvejadas, o que a reportagem descreve como um novo estágio na estratégia de Moscow.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou ter atingido a ponte, alegando que ela era usada para transferências militares e logística, e disse também ter atacado um centro logístico na cidade. Klitschko não mencionou o centro logístico em sua mensagem, conforme a BBC.

Impacto no transporte e reações

Os ataques à Ponte Sul provocaram grandes interrupções de deslocamento, com serviços de metrô e travessia de veículos suspensos sobre essa travessia. A reportagem observa que muitos moradores da cidade — cerca de três milhões — dependem do metrô para se deslocar entre as margens.

Contexto

A reportagem lembra que o President russo Vladimir Putin afirmou que as ações ocorrem em resposta a ataques ucranianos a instalações energéticas russas, enquanto o President ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que Putin decidiu que "não há mais regras" e, em entrevista ao Financial Times, criticou a campanha russa como ataques massivos contra infraestrutura e civis.

O texto também recorda que a Rússia lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Fonte: BBC, reportagem de Ella Kipling, publicada em 3 de outubro de 2026.