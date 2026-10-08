Homem com histórico criminal invade casa, recusa entrega de arma e morre em confronto com a Polícia Militar em Apucarana

Um homem de 42 anos morreu após um confronto com a equipe da Rotam na noite de quarta-feira, dia 7, no bairro Parque Bela Vista, em Apucarana, Paraná.

O caso teve início durante um patrulhamento de rotina da Polícia Militar do Paraná. Segundo as autoridades, o suspeito, identificado como Sidnei José dos Santos, tentou fugir ao notar a viatura e invadiu uma residência na Rua Davi Preti, conforme informação divulgada pelo portal Banda B.

Após arrombar uma barreira de madeira para entrar no imóvel, o homem permaneceu escondido no local. A Polícia Militar solicitou que os moradores saíssem da casa antes de realizar a entrada Táticas para localizar o indivíduo que estava foragido.

Dentro da residência, os policiais encontraram o suspeito portando um revólver calibre 38 municiado. Apesar das ordens para que largasse o armamento, o homem se recusou a entregar a arma, resultando no confronto que levou ao seu óbito no local.

Histórico criminal do suspeito

De acordo com o delegado Victor Hugo, da 17ª Subdivisão Policial, Sidnei possuía um histórico criminal considerável e havia deixado o sistema prisional recentemente. O homem acumulava registros por crimes de roubo, furto e tráfico de drogas.

Dinâmica da abordagem policial

O aspirante Andrade, da Polícia Militar, explicou que a equipe precisou agir para afastar uma iminente e injusta agressão. Segundo o relato, mesmo após a voz de abordagem, o suspeito manteve a arma em mãos, o que forçou a reação dos agentes para garantir a segurança no local.

Investigação dos fatos

Após a confirmação do óbito pela equipe do Samu, a área foi isolada para o trabalho da perícia. A Polícia Científica realizou os procedimentos técnicos necessários, e o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal. A ocorrência será agora investigada para esclarecer os detalhes do confronto.

Perguntas frequentes (FAQ)

Onde ocorreu o confronto policial? O caso aconteceu na Rua Davi Preti, no bairro Parque Bela Vista, em Apucarana, no norte do Paraná.

Qual era o histórico do homem morto? Segundo a Polícia Civil, Sidnei José dos Santos tinha passagens por roubo, furto e tráfico de drogas, tendo saído da prisão recentemente.

O suspeito estava armado? Sim, a Polícia Militar informou que ele estava com um revólver calibre 38 municiado no momento em que foi encontrado dentro da casa.

Houve feridos entre os policiais ou moradores? As fontes oficiais não relataram ferimentos em policiais ou civis que estavam na residência invadida durante a ação.

O que acontecerá agora com o caso? A ocorrência passará por uma investigação formal para apurar a dinâmica completa dos fatos envolvendo a ação da Polícia Militar.