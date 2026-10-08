Jovem de 26 anos é morto a tiros na Rua Pérola, Bairro Esmeralda, em Cascavel

Segundo o CGN, o médico do Siate relatou múltiplas perfurações no tórax; dentro da residência foi encontrado um fuzil calibre 7,62

Um jovem de 26 anos foi morto a tiros na Rua Pérola, no Bairro Esmeralda, em Cascavel. Segundo o CGN, a vítima morreu ainda no local e a ocorrência mobilizou Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Científica.

O médico do Siate, Pedro Macedo Lopes Alves, informou que se tratava de um paciente jovem, com idade estimada entre 20 e 30 anos, atingido por várias perfurações na região do tórax. Ao chegar, a equipe encontrou a vítima sem sinais vitais e realizou a constatação do óbito.

Atendimento e constatação

De acordo com o relato do médico do Siate divulgado pelo CGN, a Polícia Militar já estava no local quando a equipe chegou. Pela ausência de sinais vitais, a atuação do Siate teve como objetivo formalizar a constatação do óbito, sem possibilidade de outras intervenções de atendimento.

Apreensões e diligências

Ainda segundo o CGN, dentro da residência foi encontrado um fuzil calibre 7,62. Policiais realizaram diligências em busca de suspeitos enquanto equipes da Polícia Científica atuaram na cena.

Investigação

O caso foi encaminhado à Delegacia de Homicídios, que deve apurar as circunstâncias dos disparos, a autoria e a motivação do crime, conforme informações publicadas pelo CGN.