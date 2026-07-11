Homem de 48 anos sofre fratura na perna após queda em Country

Na tarde deste sábado (11), um homem de 48 anos ficou ferido após sofrer uma queda de mesmo nível na esquina da rua 13 de Maio com a rua Dimas Pires Bastos, no bairro Country, em Cascavel.

Segundo informações apuradas pela CGN, a vítima caiu em casa e acabou fraturando a perna direita. Familiares prestaram os primeiros socorros e acionaram o Siate.

A equipe do Siate chegou rapidamente ao local e realizou os primeiros atendimentos, imobilizando a perna do homem. Após os procedimentos iniciais, ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tancredo, onde recebeu atendimento médico.