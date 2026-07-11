Hoje é dia de Festival de Fatias na Divino Sabor!O primeiro dia foi um verdad…

🍰 Hoje é dia de Festival de Fatias na Divino Sabor! ✨

O primeiro dia foi um verdadeiro sucesso, e hoje, no segundo dia da Expobira, preparamos tudo com muito carinho para você aproveitar ainda mais!

São 7 sabores incríveis de fatias de bolo, perfeitos para adoçar o seu passeio e deixar a noite ainda mais especial. 😍

Venha passar pelo estande da Divino Sabor, escolher a sua favorita e viver essa experiência cheia de sabor e qualidade.

Esperamos você na Expobira! 💛🍰

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