Hoje é dia de Festival de Fatias na Divino Sabor!O primeiro dia foi um verdad…

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🍰 Hoje é dia de Festival de Fatias na Divino Sabor! ✨
O primeiro dia foi um verdadeiro sucesso, e hoje, no segundo dia da Expobira, preparamos tudo com muito carinho para você aproveitar ainda mais!
São 7 sabores incríveis de fatias de bolo, perfeitos para adoçar o seu passeio e deixar a noite ainda mais especial. 😍
Venha passar pelo estande da Divino Sabor, escolher a sua favorita e viver essa experiência cheia de sabor e qualidade.
Esperamos você na Expobira! 💛🍰
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