Homem é detido após briga de casal no Bairro Santa Cruz

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Por Redação
Atualizado em
Uma discussão entre um casal mobilizou equipes da Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (27), na Rua Tinguis, no Bairro Santa Cruz, em Cascavel.
Segundo as informações, moradores acionaram a PM após ouvirem a briga envolvendo um casal de venezuelanos.
Após o atendimento da ocorrência, o homem foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil. As circunstâncias da discussão e os possíveis crimes envolvidos serão apurados pelas autoridades competentes.
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