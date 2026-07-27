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Homem é detido após briga de casal no Bairro Santa Cruz

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Homem é detido após briga de casal no Bairro Santa Cruz

Por Redação

Atualizado em

Uma discussão entre um casal mobilizou equipes da Polícia Militar na madrugada desta segunda-feira (27), na Rua Tinguis, no Bairro Santa Cruz, em Cascavel.

Segundo as informações, moradores acionaram a PM após ouvirem a briga envolvendo um casal de venezuelanos.

Após o atendimento da ocorrência, o homem foi detido e encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil. As circunstâncias da discussão e os possíveis crimes envolvidos serão apurados pelas autoridades competentes.

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