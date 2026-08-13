Dois cavalos são encontrados no bairro Universitário e aguardam proprietário

Dois cavalos foram localizados no bairro Universitário, conforme comunicado por um internauta à Central Geral de Notícias (CGN) em 13 de agosto de 2026. Os animais foram encontrados e aguardam para serem devolvidos ao dono legítimo.

Segundo a CGN, o proprietário pode reaver os cavalos entrando em contato pelo telefone (45) 99823-3290. A notícia é relevante para quem perdeu algum animal ou deseja ajudar na devolução.

Como funciona o serviço de achados e perdidos da CGN

A editoria de achados e perdidos da CGN tem a finalidade de auxiliar na divulgação de objetos, animais ou documentos que foram perdidos ou encontrados. O serviço é totalmente gratuito e de fácil acesso.

Para fazer uma publicação, basta acessar o site https://achadoseperdidos.cgn.app.br/. As informações divulgadas são compartilhadas nas redes sociais da CGN, aumentando as chances de encontrar o dono ou reaver o que foi perdido.

Essa ferramenta contribui para a segurança e o bem-estar da comunidade, permitindo que pessoas possam ajudar umas às outras gratuitamente e de forma prática.

Perguntas frequentes

Como o proprietário pode recuperar os cavalos encontrados?

O dono deve entrar em contato com a CGN pelo número (45) 99823-3290 para informar dados e providenciar a devolução dos animais.

O serviço de achados e perdidos da CGN tem custo para os usuários?

Não, a publicação para divulgação de objetos, animais ou documentos achados ou perdidos é gratuita.

Onde posso fazer uma publicação se encontrar ou perder um item?

É possível registrar a publicação no site https://achadoseperdidos.cgn.app.br/, que também compartilha as informações nas redes sociais da CGN para maior alcance.