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TEM NOVIDADE CHEGANDO!

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TEM NOVIDADE CHEGANDO!
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✨ TEM NOVIDADE CHEGANDO! ✨

Estou sempre buscando novidades e aperfeiçoando meu trabalho para oferecer o melhor para vocês! 💅🏼🤍

Recentemente, participei de um curso e aprendi novas técnicas que em breve estarão disponíveis no meu atendimento. ✨

Vem coisa linda por aí! 👀💖
Aguardem as novidades!

📍 Studio Talita Rocha
📲 Agendamentos: 44 9956-5142

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Corinthia Mes

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