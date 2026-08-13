✨ TEM NOVIDADE CHEGANDO! ✨

Estou sempre buscando novidades e aperfeiçoando meu trabalho para oferecer o melhor para vocês! 💅🏼🤍

Recentemente, participei de um curso e aprendi novas técnicas que em breve estarão disponíveis no meu atendimento. ✨

Vem coisa linda por aí! 👀💖

Aguardem as novidades!

📍 Studio Talita Rocha

📲 Agendamentos: 44 9956-5142

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