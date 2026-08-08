HOMEM É PRESO APÓS AMEAÇAR E QUEBRAR OBJETOS DA NAMORADA EM CAMPINA DA LAGOA

Um homem de 38 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde deste sábado (8), após uma ocorrência de violência doméstica no Centro de Campina da Lagoa.

A equipe foi acionada via 190 por volta das 12h30. A vítima relatou que o namorado, com quem reside, teria chegado à residência embriagado e iniciado uma discussão. Durante o desentendimento, ele teria quebrado um rádio e o celular da mulher.

Segundo o relato, o homem também a ameaçava de forma reiterada, proferia palavras ofensivas e a menosprezava, causando violência psicológica. A vítima informou que nunca havia sofrido agressões físicas, mas afirmou temer pela própria vida, principalmente quando o companheiro ingere bebida alcoólica e fica agressivo.

Os policiais localizaram o homem em frente à residência. Durante a abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Diante da situação, o casal foi encaminhado ao hospital para a realização de laudo de lesão corporal e, posteriormente, apresentado na 13ª Central de Flagrantes. A vítima manifestou interesse em solicitar medida protetiva.

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