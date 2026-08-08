Westerlo x St. Gilloise, Palpite, Análise, Bélgica, 08/08

Westerlo x Union St. Gilloise: os números do confronto

Estatística KVC Westerlo Union St. Gilloise Aproveitamento (últimos 10) 1V 3E 6D 6V 3E 1D Média de gols marcados 0.70 3.10 Média de gols sofridos 1.60 1.40 Jogos sem sofrer gols 30% 40% Chutes por jogo 24.0 18.5 xG por jogo 1.34 1.78 Posse de bola média 61.0% 60.5%

O Westerlo tenta reabilitar seu rendimento ofensivo

O Westerlo inicia a liga nacional buscando quebrar a sequência negativa recente, acumulando 1 vitória, 3 empates e 6 derrotas nas suas últimas 10 exibições gerais. O ataque produziu 7 gols nesse período (média de 0.70 por partida), marcando 0, 0, 1, 1 e 1 gols nos seus últimos cinco compromissos.

O setor defensivo cedeu 16 gols nas últimas 10 apresentações (média de 1.60 por confronto). Atuando em seu estádio, a equipe manteve 40% de invencibilidade nos últimos 5 jogos como mandante, sofrendo 1.40 gol por partida nessa condição.

O Union St. Gilloise exibe alto volume no ataque

O Union St. Gilloise chega para a estreia sustentado por um aproveitamento de 6 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota nas suas últimas 10 partidas disputadas por todas as competições. A equipe registra 31 gols no período (média de 3.10 por partida) e balançou as redes em 90% dessas exibições.

O sistema defensivo sofreu 14 gols nos últimos 10 jogos (média de 1.40 por duelo). Fora de casa, o time evitou a derrota em 60% das últimas 5 saídas (3 vitórias), mantendo média de 2.20 gols marcados nessa condição.

Eficiência ofensiva marca a principal diferença entre os times

A análise comparativa evidencia um contraste acentuado no setor de ataque. Enquanto o Union St. Gilloise anotou média de 3.10 gols por jogo nos últimos 10 compromissos (e 2.20 fora de casa nas últimas 5 viagens), o Westerlo produziu escassos 0.70 gol por duelo geral (e 0.60 jogando em casa). As defesas apresentam números mais próximos, com 1.60 gol sofrido pelo Westerlo contra 1.40 do Union St. Gilloise na janela geral.

Westerlo x Union St. Gilloise: situação na temporada

A partida marca o pontapé inicial das equipes na edição 2026/27 da Jupiler Pro League:

O Westerlo quer fazer valer o fator casa no Het Kuipje para somar os primeiros pontos e afastar o momento oscilante vindo dos amistosos preparatórios.

Pelo lado do Union St. Gilloise, o objetivo é impor sua força ofensiva para estrear com vitória fora de casa, vindo de disputas de alto nível como a Supercopa Belga e as fases qualificatórias da Liga dos Campeões.

Westerlo x Union St. Gilloise: quem é o favorito?

Resultado Probabilidade implícita Vitória KVC Westerlo 23.1% Empate 24.0% Vitória Union St. Gilloise 52.9%

As probabilidades implícitas apontam o Union St. Gilloise como favorito para conquistar a vitória no tempo regulamentar, somando 52,9% de probabilidade, enquanto a vitória do KVC Westerlo registra 23,1% e o empate aparece com 24,0%.

Essa projeção apoia-se na sólida sequência do Union St. Gilloise (60% de invencibilidade fora de casa e vitórias expressivas na pré-temporada), além do retrospecto do confronto direto em que o time visitante venceu 3 dos últimos 8 duelos.

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Westerlo x Union St. Gilloise: palpite estatístico

O setor ofensivo do Westerlo atingiu média de 4.0 finalizações no alvo de 24.0 chutes totais nos jogos detalhados, permitindo 6.0 arremessos certos aos rivais. O Union St. Gilloise acumulou 8.5 finalizações certas de 18.5 tentativas totais por partida, concedendo apenas 2.0 chutes no alvo aos oponentes.

O cenário tático para a partida no Het Kuipje indica o Union St. Gilloise buscando impor sua agressividade ofensiva para confirmar o favoritismo de 52.9% indicado pelas probabilidades implícitas.

Westerlo x Union St. Gilloise: onde assistir

O duelo entre Westerlo e Union St. Gilloise terá os seguintes detalhes de exibição:

Ficha de Jogo