Pedido de socorro por e-mail salva mulher mantida em cárcere privado por mais de um ano no Paraná

Uma mulher de 27 anos foi resgatada pela Polícia Militar em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, após enviar um e-mail desesperado pedindo ajuda.

A vítima vivia em uma situação de cárcere privado há mais de um ano, sendo impedida pelo companheiro de sair de casa, de se comunicar livremente e até de escolher as próprias roupas.

O caso, que expõe a gravidade da violência doméstica, foi solucionado após a vítima utilizar um canal de atendimento específico da prefeitura para solicitar um resgate urgente. Conforme informação divulgada pelo g1, o suspeito foi preso em flagrante.

O relato de uma rotina de medo e vigilância

No e-mail enviado à Ouvidoria da Mulher, a vítima descreveu um cenário de terror. Ela relatou que o companheiro monitorava seus aparelhos celulares e quebrava os dispositivos sempre que desconfiava de algo.

A mulher afirmou: Ele já me agrediu com minha bebê prematura de dois meses no colo, me chutou nas costas enquanto eu dava leite para ela, me enforcou com ela no colo e na frente da filha dele de 10 anos.

A ação da Patrulha Maria da Penha

Ao receber a mensagem, a equipe da Rede Delas em Colombo agiu rapidamente. A psicóloga do programa estabeleceu contato e percebeu a impossibilidade da mulher de sair da residência sozinha.

A secretária da Mulher, Família e Direitos Humanos, Gecielle de Souza Schena, explicou que a equipe decidiu intervir imediatamente, mesmo sem boletim de ocorrência prévio, devido ao alto risco que a vítima corria.

Monitoramento por câmeras e histórico de agressões

A polícia constatou que a residência era equipada com três câmeras de segurança, instaladas estrategicamente para vigiar cada movimento da mulher. O agressor controlava todas as redes sociais e ligações da vítima.

O homem já possuía registros anteriores por violência doméstica e ameaça, datados de 2020 e 2022. Agora, o Ministério Público solicitou a conversão da prisão em flagrante para preventiva, garantindo a segurança da mulher.

Acolhimento e proteção após o resgate

Após o resgate, a mulher e seu filho de quatro meses foram levados para um local seguro e sigiloso. Ela está recebendo atendimento especializado e medidas protetivas de urgência foram solicitadas à Justiça.

Este caso reforça a importância de canais de denúncia acessíveis e do monitoramento de casos de risco, garantindo que vítimas de cárcere privado e violência doméstica tenham um caminho para pedir socorro.

Perguntas frequentes sobre o caso

Como a mulher conseguiu pedir ajuda? Ela utilizou o e-mail da Ouvidoria da Mulher de Colombo, um serviço de atendimento criado recentemente pela prefeitura.

O agressor foi preso? Sim, ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar no momento em que as autoridades chegaram ao local.

Por que ela não fugiu antes? A vítima sofria monitoramento constante por câmeras e ameaças graves, além de ter seus meios de comunicação controlados pelo parceiro.

O agressor tinha histórico criminal? Sim, ele já respondia por outros casos de violência doméstica e ameaça registrados em 2020 e 2022.

Onde a vítima está agora? Ela e seu bebê foram encaminhados para um local de acolhimento seguro, onde recebem suporte especializado e proteção legal.