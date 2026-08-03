Motorista bêbado perde controle, invade loja em Apucarana e fica com carro pendurado na fachada após tentativa de fuga

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Um acidente inusitado chamou a atenção dos moradores de Apucarana, no Norte do Paraná, durante a madrugada do último sábado, dia 1º. Um jovem de 20 anos, que dirigia sob efeito de álcool, invadiu um estabelecimento comercial após perder o controle do veículo em alta velocidade.
O impacto foi tão forte que o automóvel acabou ficando preso na estrutura metálica da porta, deixando o carro parcialmente suspenso. A situação gerou pânico e prejuízos materiais consideráveis para o lojista, conforme informações divulgadas pela Polícia Militar do Paraná.
A seguir, entenda os detalhes de como ocorreu a invasão, a rápida ação dos vigilantes que impediram a fuga do condutor e as consequências legais enfrentadas pelo jovem após o teste do bafômetro confirmar a embriaguez ao volante.
Segundo os dados da Polícia Militar, o motorista trafegava em alta velocidade pela Avenida Curitiba antes de invadir a loja. Ele atravessou a via, destruiu uma placa de sinalização e colidiu violentamente contra a entrada do comércio.
Mesmo após o impacto, o condutor ainda tentou manobrar o veículo dando ré, o que causou o enrosco na estrutura de ferro da porta. Após o incidente, ele tentou abandonar o local a pé, mas foi prontamente alcançado por vigilantes da região.
Ao chegarem ao local, os policiais militares observaram sinais claros de embriaguez no jovem, como olhos avermelhados, odor etílico e nítida sonolência. O teste do bafômetro confirmou a ingestão de bebida alcoólica.
O motorista foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e por se afastar do local do acidente. Ele foi conduzido à delegacia, mas acabou sendo liberado pela Polícia Civil após o pagamento de uma fiança estipulada em R$ 4,8 mil.
Dentro da loja, o cenário era de destruição total. Expositores e manequins foram quebrados com o impacto, diversas peças de roupas ficaram espalhadas pelo chão e a estrutura da porta principal foi completamente arrombada.
A administração do comércio, conforme apurado pela RPC, afiliada da TV Globo, ainda trabalha para contabilizar o valor total do prejuízo causado pelo motorista bêbado. O veículo envolvido no acidente foi entregue ao proprietário após os trâmites legais.
1. Onde ocorreu o acidente com o motorista bêbado?
O caso aconteceu na Avenida Curitiba, no centro da cidade de Apucarana, no Norte do Paraná.
2. O motorista foi preso definitivamente?
Não, ele foi preso em flagrante, mas foi liberado para responder ao processo em liberdade após pagar fiança de R$ 4,8 mil.
3. Como os vigilantes agiram no caso?
Eles interceptaram o condutor que tentava fugir a pé logo após a colisão e acionaram a Polícia Militar para registrar a ocorrência.
4. Qual foi a causa confirmada da embriaguez?
A confirmação veio através do teste do bafômetro, além da observação de sintomas físicos pelos policiais, como odor etílico e olhos avermelhados.
5. Quais foram os danos na loja?
O impacto destruiu a porta de entrada, manequins, expositores e danificou diversas peças de roupas que estavam expostas para venda.