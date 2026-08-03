Motorista bêbado perde controle, invade loja em Apucarana e fica com carro pendurado na fachada após tentativa de fuga

Cena impressionante registrada por câmeras de segurança mostra o momento exato em que um motorista bêbado destrói a fachada de uma loja no centro de Apucarana

Um acidente inusitado chamou a atenção dos moradores de Apucarana, no Norte do Paraná, durante a madrugada do último sábado, dia 1º. Um jovem de 20 anos, que dirigia sob efeito de álcool, invadiu um estabelecimento comercial após perder o controle do veículo em alta velocidade.

O impacto foi tão forte que o automóvel acabou ficando preso na estrutura metálica da porta, deixando o carro parcialmente suspenso. A situação gerou pânico e prejuízos materiais consideráveis para o lojista, conforme informações divulgadas pela Polícia Militar do Paraná.

A seguir, entenda os detalhes de como ocorreu a invasão, a rápida ação dos vigilantes que impediram a fuga do condutor e as consequências legais enfrentadas pelo jovem após o teste do bafômetro confirmar a embriaguez ao volante.

A dinâmica do acidente e a tentativa de fuga

Segundo os dados da Polícia Militar, o motorista trafegava em alta velocidade pela Avenida Curitiba antes de invadir a loja. Ele atravessou a via, destruiu uma placa de sinalização e colidiu violentamente contra a entrada do comércio.

Mesmo após o impacto, o condutor ainda tentou manobrar o veículo dando ré, o que causou o enrosco na estrutura de ferro da porta. Após o incidente, ele tentou abandonar o local a pé, mas foi prontamente alcançado por vigilantes da região.

Estado de embriaguez e procedimentos policiais

Ao chegarem ao local, os policiais militares observaram sinais claros de embriaguez no jovem, como olhos avermelhados, odor etílico e nítida sonolência. O teste do bafômetro confirmou a ingestão de bebida alcoólica.

O motorista foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e por se afastar do local do acidente. Ele foi conduzido à delegacia, mas acabou sendo liberado pela Polícia Civil após o pagamento de uma fiança estipulada em R$ 4,8 mil.

Prejuízos causados ao estabelecimento

Dentro da loja, o cenário era de destruição total. Expositores e manequins foram quebrados com o impacto, diversas peças de roupas ficaram espalhadas pelo chão e a estrutura da porta principal foi completamente arrombada.

A administração do comércio, conforme apurado pela RPC, afiliada da TV Globo, ainda trabalha para contabilizar o valor total do prejuízo causado pelo motorista bêbado. O veículo envolvido no acidente foi entregue ao proprietário após os trâmites legais.

FAQ: Perguntas frequentes sobre o caso

1. Onde ocorreu o acidente com o motorista bêbado?

O caso aconteceu na Avenida Curitiba, no centro da cidade de Apucarana, no Norte do Paraná.

2. O motorista foi preso definitivamente?

Não, ele foi preso em flagrante, mas foi liberado para responder ao processo em liberdade após pagar fiança de R$ 4,8 mil.

3. Como os vigilantes agiram no caso?

Eles interceptaram o condutor que tentava fugir a pé logo após a colisão e acionaram a Polícia Militar para registrar a ocorrência.

4. Qual foi a causa confirmada da embriaguez?

A confirmação veio através do teste do bafômetro, além da observação de sintomas físicos pelos policiais, como odor etílico e olhos avermelhados.

5. Quais foram os danos na loja?

O impacto destruiu a porta de entrada, manequins, expositores e danificou diversas peças de roupas que estavam expostas para venda.