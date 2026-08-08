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Homem é preso após denúncia de violência doméstica

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Homem é preso após denúncia de violência doméstica
Homem é preso após denúncia de violência doméstica

Por Isabella Chiaradia

Atualizado em

Um homem de 21 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde deste sábado (8) após uma ocorrência de violência doméstica no bairro Aclimação, em Cascavel.

A equipe policial foi acionada para atender a situação e, no local, realizou os procedimentos necessários diante da denúncia. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

As circunstâncias da ocorrência e o tipo da agressão sofrida pela vítima não foram detalhadas.

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