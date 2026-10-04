Como funciona o 1º turno das eleições: entenda a regra dos mais de 50% dos votos válidos para presidente, governador e prefeito no Brasil

Para vencer no primeiro turno, o candidato da eleição majoritária precisa obter a maioria absoluta dos votos válidos, superando a marca de mais de 50% mais um.

Nas eleições brasileiras, o sistema majoritário é o mecanismo utilizado para definir os vencedores nos cargos de presidente da República, governador e prefeito. De acordo com informações divulgadas pela Empresa Brasil de Comunicação, o critério fundamental para a vitória imediata é alcançar a maioria absoluta dos votos válidos.

Isso significa que, para ser eleito sem a necessidade de um segundo turno, o candidato deve conquistar mais da metade dos votos, excluindo-se da contagem os votos brancos e nulos. Caso nenhum concorrente atinja essa marca, a disputa segue para uma nova rodada entre os dois mais votados, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

É importante destacar que essa regra de 50% mais um se aplica especificamente para o cargo de presidente, governador e para prefeitos de cidades que possuem mais de 200 mil eleitores. A seguir, entenda como funcionam as variações para o Senado e o sistema proporcional de votação.

A regra para o Senado Federal

Diferente da eleição para o Executivo, a disputa para o Senado Federal segue a lógica da maioria simples. Nesse modelo, não há um percentual fixo de votos exigido para a vitória, sendo eleito aquele que obtiver o maior número de votos totais entre os concorrentes. Nas eleições mencionadas, o eleitor deve escolher dois senadores, totalizando 54 cadeiras em disputa para a próxima legislatura.

Como funciona o sistema proporcional

O sistema proporcional é o método utilizado para a eleição de deputados federais, estaduais, distritais e vereadores. Nesse formato, os votos recebidos pelos Candidato e os votos destinados diretamente ao partido, conhecidos como votos de legenda, são somados para determinar a quantidade de vagas que cada sigla ou federação terá direito na casa legislativa.

O peso do voto de legenda

O eleitor possui a opção de votar apenas no número do partido, o chamado voto de legenda. Após a definição de quantas cadeiras o partido obteve, elas são ocupadas pelos Candidato mais votados dentro da própria legenda ou federação.

FAQ

O que são votos válidos? São os votos dados aos Candidato ou às legendas, excluindo-se da contagem final os votos brancos e os votos nulos.

Qual a diferença entre maioria absoluta e simples? A absoluta exige mais de 50% dos votos válidos, enquanto a simples define o vencedor apenas por ter a maior quantidade de votos, sem exigência de percentual mínimo.

O que acontece se ninguém atingir 50% no 1º turno? Para cargos de presidente, governador e prefeito de cidades com mais de 200 mil eleitores, ocorre um segundo turno entre os dois Candidato mais votados.

Como funciona o voto de legenda? O eleitor digita apenas o número do partido na urna, e esse voto é contabilizado para a legenda, ajudando a garantir mais vagas para o partido no sistema proporcional.

Quais cargos são eleitos pelo sistema proporcional? São eleitos por esse método os deputados federais, estaduais, distritais e os vereadores nas câmaras municipais.