Homem é preso em flagrante por invasão ao Centro de Convenções de Cascavel

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (29) durante uma ação da Guarda Civil Patrimonial (GCP) no Centro de Convenções e Eventos de Cascavel.

De acordo com as informações, a equipe Tática realizava patrulhamento preventivo por volta das 00h40, quando encontrou o suspeito no interior do espaço público. O local havia sido alvo de furtos recentes, com o furto de ponteiras de mangueiras de incêndio e cabos de geladeiras.

Durante a abordagem, os agentes constataram que o homem portava diversas ferramentas. Conforme a GCP, ele utiliza tornozeleira eletrônica e possui antecedentes por furto.

Ainda segundo a corporação, o suspeito resistiu à abordagem e investiu contra os guardas, sendo necessário o uso de um dispositivo elétrico incapacitante (Spark) para conter a agressão.

Com apoio de uma equipe da Guarda Municipal, o homem foi encaminhado à uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para avaliação médica e, na sequência, levado à Delegacia Cidadã, onde ficou à disposição da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.