horário e onde assistir ao amistoso de pré-temporada







Raphinha, do Barcelona, no amistoso contra o Nottingham Forest – Foto: Marc Graupera / FC Barcelona / Jogada10

Apesar de La Liga começar neste fim de semana, o Barcelona ainda não fará a sua estreia na competição. Por conta da Copa do Mundo, o Barça teve sua estreia postergada para a segunda rodada, no dia 23 de agosto, no outro domingo, contra o Elche. Sendo assim, a equipe blaugrana segue sua preparação e faz seu penúltimo amistoso, diante do Basel, na Suíça, neste domingo, às 11h30 (de Brasília).

Onde assistir

O amistoso de pré-temporada entre Basel e Barcelona, neste domingo, não terá transmissão para o Brasil.

Como chega o Barcelona

O clube catalão segue sua preparação para a nova temporada, que será de defesa de título na Espanha, e de busca por voltar a uma final de Champions League após dez anos. Para o duelo deste domingo, na Suíça, a tendência é que o Barcelona volte a contar com os jogadores que disputaram a última Copa do Mundo, exceto por Ferran Torres, que foi vendido para o Paris Saint-Germain.

Nos quatro primeiros compromissos da pré-temporada, o Barcelona tem o recorde de duas vitórias – contra Nottingham Forest-ING e Esportiu Europa-ESP – um empate com o Birmingham-ING, e uma derrota para a Udinese-ITA. Após o amistoso deste domingo, o Barça ainda terá um último jogo de preparação diante do Al-Ahly-EGI, na quarta-feira (19).





Raphinha, do Barcelona, no amistoso contra o Nottingham Forest – Foto: Marc Graupera / FC Barcelona / Jogada10

Como chega o Basel

O Basel, diferentemente do Barcelona, já começou sua temporada. O time suíço já entrou em campo nas três primeiras rodadas da Super Liga da Suíça. Foram duas vitórias – 1 a 0 sobre o Servette, e um 4 a 2 sobre o Thun. Além de uma derrota por 1 a 0 para o Lausanne.

Após enfrentar o Barcelona neste domingo, o Basel volta a focar no futebol local e terá um clássico nacional no dia 22 de agosto, diante do FC Zurich, fora de casa.

BASEL x BARCELONA

Amistoso Internacional

Data-Hora: 16/08/2026 (domingo), às 11h30 (de Brasília)

Local: St-Jakob Park, Basileia (SUI)

Onde assistir: o jogo não terá transmissão para o Brasil

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