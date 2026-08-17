🚨 HOMEM É PRESO POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE APÓS ACIDENTE COM CRIANÇAS NA PR-180

Um homem de 29 anos foi preso por embriaguez ao volante após um acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (16), na PR-180, na região da comunidade Anta Gorda, em Cafelândia.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 23h após informações de que uma pessoa estaria às margens da rodovia pedindo socorro e sinalizando com uma lanterna. No local, os policiais encontraram um GM Corsa Wind com avarias de grande proporção.

Cinco pessoas estavam no veículo. O condutor, uma menina de 12 anos e uma criança de apenas 1 ano ficaram feridos e foram encaminhados para a UPA de Cafelândia. Uma passageira de 40 anos e outra criança, de 10 anos, não sofreram ferimentos.

Ainda conforme a PM, o condutor apresentava sinais de embriaguez, com forte odor etílico e comportamento agitado. Latas e vestígios de bebidas alcoólicas também foram encontrados nas proximidades do acidente.

Diante dos indícios, foi dada voz de prisão ao homem pelo crime de embriaguez ao volante. Durante o atendimento médico, porém, ele deixou o hospital acompanhado de familiares e posteriormente foi localizado pela equipe policial.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Nova Aurora. Na unidade policial, a ocorrência foi apresentada à autoridade competente, que converteu a situação em prisão em flagrante.

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