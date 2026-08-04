Homem é preso suspeito de invadir casa e cometer importunação sexual em Formosa do Oeste

Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (3), suspeito de importunação sexual e violação de domicílio em Formosa do Oeste.

Segundo a PM, a equipe foi acionada para atender a ocorrência após a vítima relatar que um vizinho teria entrado no quintal de sua residência sem autorização e realizado contato físico de natureza sexual, além de proferir palavras relacionadas à prática de ato sexual.

Conforme informado pela corporação, após a recusa da vítima, o suspeito deixou o local. Com base nas informações repassadas, os policiais realizaram diligências e localizaram o homem em sua residência.

Durante a abordagem, o suspeito teria confirmado que entrou no imóvel da vítima. Diante da situação de flagrante, foi dada voz de prisão ao homem, que colaborou com a equipe durante o atendimento.

As partes foram encaminhadas para os procedimentos necessários e, posteriormente, apresentadas à Delegacia da Polícia Civil, que dará sequência às medidas cabíveis.