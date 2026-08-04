Homem é preso suspeito de invadir casa e cometer importunação sexual em Formosa do Oeste

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Por Silmara Santos
Atualizado em
Um homem foi preso pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (3), suspeito de importunação sexual e violação de domicílio em Formosa do Oeste.
Segundo a PM, a equipe foi acionada para atender a ocorrência após a vítima relatar que um vizinho teria entrado no quintal de sua residência sem autorização e realizado contato físico de natureza sexual, além de proferir palavras relacionadas à prática de ato sexual.
Conforme informado pela corporação, após a recusa da vítima, o suspeito deixou o local. Com base nas informações repassadas, os policiais realizaram diligências e localizaram o homem em sua residência.
Durante a abordagem, o suspeito teria confirmado que entrou no imóvel da vítima. Diante da situação de flagrante, foi dada voz de prisão ao homem, que colaborou com a equipe durante o atendimento.
As partes foram encaminhadas para os procedimentos necessários e, posteriormente, apresentadas à Delegacia da Polícia Civil, que dará sequência às medidas cabíveis.
CRÉDITOS E LINK DO ARTIGO
Mais Notícias
Home Page – Início
See more: The Global Track