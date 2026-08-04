Bento Ribeiro se revolta com processo de Marcos Mion – 03/08/2026 – Outro Canal

Aracaju

O humorista Bento Ribeiro falou nesta segunda-feira (3) pela primeira vez sobre a ação que o apresentador Marcos Mion, da Globo, moveu contra ele sob acusação de calúnia e difamação. Em seu canal no YouTube, Bento diz ter ficado incrédulo com a atitude do ex-colega de trabalho.

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