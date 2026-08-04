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Bento Ribeiro se revolta com processo de Marcos Mion - 03/08/2026 - Outro Canal

Bento Ribeiro se revolta com processo de Marcos Mion – 03/08/2026 – Outro Canal

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Bento Ribeiro se revolta com processo de Marcos Mion - 03/08/2026 - Outro Canal
Marcos Mion e Bento Ribeiro, que agora estão em uma disputa judicial - Divulgação

Aracaju

O humorista Bento Ribeiro falou nesta segunda-feira (3) pela primeira vez sobre a ação que o apresentador Marcos Mion, da Globo, moveu contra ele sob acusação de calúnia e difamação. Em seu canal no YouTube, Bento diz ter ficado incrédulo com a atitude do ex-colega de trabalho.

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Cobre diariamente os bastidores das novelas, do telejornalismo e da mídia esportiva. Tem como titular o jornalista Gabriel Vaquer

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