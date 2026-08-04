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MPPR divulga datas de atendimentos nos bairros de Curitiba em agosto

MPPR divulga datas de atendimentos nos bairros de Curitiba em agosto

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MPPR divulga datas de atendimentos nos bairros de Curitiba em agosto
MPPR divulga datas de atendimentos nos bairros de Curitiba em agosto

O Núcleo de Atendimento ao Cidadão e às Comunidades (NACC) do Ministério Público do Paraná divulga à população as datas dos atendimentos descentralizados nos bairros de Curitiba que acontecerão no mês de agosto. Entre os dias 10 e 28 de julho, as equipes do MPPR estarão nos bairros Sítio Cercado, Cajuru, Tatuquara, Fazendinha e Caximba.

Áudio do promotor de Justiça Régis Rogério Vicente Sartori

Os atendimentos descentralizados garantem o acesso dos cidadãos aos serviços prestados pelo MPPR, sem a necessidade de deslocamento até as sedes da instituição. Nas datas agendadas e previamente divulgadas, as equipes estarão disponíveis para ouvir as demandas e fazer os encaminhamentos necessários de cada caso.

Entre as questões que são de atribuição do MPPR e podem ser levadas pela população para os atendimentos estão a dificuldade de acesso a serviços públicos (UBSs, UPAs, hospitais e escolas), problemas urbanos (iluminação pública, saneamento básico e coleta de lixo), direito de família (reconhecimento de paternidade, pensão alimentícia, guarda de menor), infrações contra animais e meio ambiente, direitos da pessoa idosa e com deficiência, entre outros.

Documentação ‒ Para garantir o melhor encaminhamento, é importante que os interessados levem seus documentos pessoais e quaisquer outros que tiverem relacionados ao caso que pretendem tratar.

Atendimento permanente – Além do serviço descentralizado, o NACC mantém atendimento permanente à população na sede do MPPR (Edifício Caetano Munhoz da Rocha, Rua Deputado Mário de Barros, 1.290 – Térreo) e pelos telefones (41) 3250-4883 e (41) 3250-4963 ou pelo e-mail [email protected]

 

Confira as datas, locais e horários dos atendimentos descentralizados:

 

Sítio Cercado – atendimento descentralizado em conjunto com a Defensoria Pública do Paraná
Local: Rua da Cidadania Bairro Novo (Rua Tijucas do Sul, 1.700)

Data: 10/08/2026 (segunda-feira)

Horário: 18 às 20 horas

 

Cajuru – atendimento descentralizado em conjunto com a Defensoria Pública do Paraná
Local: Rua da Cidadania Cajuru (Av. Prefeito Maurício Fruet, 2.150)

Data: 19/08/2026 (quarta-feira)

Horário: 14 às 16 horas

 

Tatuquara

Local: Associação de Proteção à Infância Vovô Vitorino (Rua Tenente-Coronel Manoel Eufrásio de Assumpção, 375)

Data: 20/08/2026 (quinta-feira)

Horário: 14 às 16 horas

 

Fazendinha – atendimento descentralizado em conjunto com a Defensoria Pública do Paraná
Local:  Rua da Cidadania Fazendinha  (Rua Carlos Klemtz, 1.700)

Data: 21/08/2026 (sexta-feira)

Horário: 14 às 16 horas
 

Caximba
Local: Cras Caximba (Estr. Delegado Bruno de Almeida, 8.280)

Data: 28/08/2026 (sexta-feira)

Horário: 13h30 às 15h30

 

Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4264

 

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