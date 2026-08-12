Homem em surto que fez idosos reféns em Londrina morre após uso de arma de eletrochoque

Um homem de 44 anos que vivia um surto em Londrina, no norte do Paraná, morreu após ser atingido por um disparo de arma de eletrochoque usada pela polícia, conforme apurado pela Polícia Militar local. O episódio ocorreu na madrugada de quarta-feira (12) após o homem manter um casal de idosos como refém.

Segundo o tenente Adriano Amaral, do Corpo de Bombeiros, o armamento é considerado menos letal e utilizado quando é necessário controlar a força, mas o efeito pode variar conforme condições do indivíduo atingido, incluindo o uso de medicamentos, drogas ou histórico médico.

Contexto do surto e ação policial

De acordo com a Polícia Militar, o homem teria sofrido um surto na terça-feira (11) depois que sua família indicou a intenção de levá-lo para atendimento psiquiátrico. Durante a crise, ele feriu o cunhado com uma faca, invadiu apartamentos vizinhos e fez um casal de idosos refém em um imóvel no oitavo andar do condomínio onde morava há 12 anos com a esposa e os filhos.

Os reféns, um casal com 73 e 62 anos, permaneceram no apartamento enquanto equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) conduziam negociações de rendição por cerca de 15 horas. A abordagem ocorreu por volta de 0h30, após esgotadas as tentativas de diálogo.

Uso da arma de eletrochoque e procedimentos médicos

Durante a intervenção, o suspeito foi atingido por um disparo da arma de eletrochoque, o que resultou em uma parada cardiorrespiratória. A PM esclareceu que o uso do equipamento ocorreu após o aumento do risco de agressão contra as vítimas e quando todas as outras alternativas de dissuasão foram esgotadas.

Os bombeiros realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar por 45 minutos, encontrando o homem ainda com os clipes da arma conectados ao corpo. O caso evoluiu para a morte do indivíduo, cujo corpo foi encaminhado à Polícia Científica para laudo detalhado sobre a causa.

Situação dos reféns e desfecho

Após a libertação, o casal de idosos recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), registrando quadro clínico estável conforme a polícia.

O relato da ocorrência ainda destaca que o suspeito chegou a arremessar objetos pela janela e pedir socorro durante o episódio, armado com uma faca e mantendo as vítimas em cárcere privado.

Perguntas frequentes

Por que a polícia usou a arma de eletrochoque?

A arma foi utilizada após esgotadas todas as alternativas de dissuasão e devido ao aumento da probabilidade de agressão contra os reféns, segundo a Polícia Militar.

Qual a reação esperada do uso da arma de eletrochoque?

Apesar de ser considerada menos letal, a reação pode variar conforme o histórico clínico, uso de medicamentos ou drogas, conforme explicou o tenente do Corpo de Bombeiros Adriano Amaral.

Como estão os reféns que foram mantidos presos?

O casal de idosos passou por atendimento médico depois de ser libertado e está em boas condições de saúde, segundo a Polícia Militar.