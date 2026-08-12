Plano Nacional de Logística 2050 prevê R$ 1,2 trilhão em investimentos para infraestrutura de transportes

O Plano Nacional de Logística (PNL) 2050 entrou em vigor em 12 de junho, definindo diretrizes para o planejamento e os investimentos na infraestrutura de transportes no Brasil até 2050. O plano deve servir como base para a aplicação de R$ 1,225 trilhão em rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos, segundo informações da Agência Brasil.

Do total previsto, R$ 734,4 bilhões deverão vir do setor privado, enquanto R$ 490,5 bilhões serão aplicados pelo setor público. Os recursos serão direcionados para a manutenção e expansão de corredores estratégicos, além da implantação de novos empreendimentos, visando solucionar gargalos atuais e atender demandas futuras da logística nacional.

Estrutura do PNL e objetivos prioritários

O PNL foi estruturado no âmbito do Planejamento Integrado de Transportes (PIT) após identificar os principais desafios da logística brasileira. O documento estabelece 112 objetivos prioritários e 31 eixos de transporte, divididos em 12 rodoviários, oito ferroviários, quatro aquaviários e sete intermodais.

As ações previstas incluem a expansão de corredores ferroviários e rodoviários, a consolidação das hidrovias e o aumento da infraestrutura portuária para melhorar a integração dos modais. Segundo o ministro responsável, o plano representa uma mudança de cultura para o país, pois primeiro define quais problemas resolver e que tipo de país quer construir, antes de identificar investimentos adequados.

Desafios e integração dos modais

Entre os desafios apontados no plano está a forte dependência das rodovias, que respondem por 54% do transporte de cargas, baixo uso das ferrovias e hidrovias, além de dificuldades no escoamento da produção e barreiras à integração modal. O PNL prioriza a ampliação da intermodalidade, buscando conexão eficiente entre rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos.

O ministro de Portos e Aeroportos destacou que o Brasil avançou em capacidade e eficiência graças às parcerias público-privadas, especialmente no setor portuário e aeroportuário. Ele reforçou, contudo, a necessidade de priorizar modos ferroviários para a expansão da infraestrutura, iniciando pelas conexões com portos, ponto nodal para o transporte integrado.

Foco regional e sustentabilidade

O plano também tem o objetivo de reduzir as desigualdades regionais, com prioridade para projetos nas regiões Norte e Nordeste. Além disso, incorpora critérios de sustentabilidade, como a adaptação às mudanças climáticas, redução das emissões de gases e proteção à biodiversidade.

Para Jorge Bastos, presidente da Infra — empresa pública federal de planejamento e engenharia do setor de transportes —, o PNL precisa garantir credibilidade e continuidade, ultrapassando gestões governamentais para consolidar um planejamento duradouro.

Perguntas frequentes

Qual o valor total previsto para os investimentos do Plano Nacional de Logística 2050?

O plano prevê investimentos de R$ 1,225 trilhão em infraestrutura logística até 2050, divididos entre iniciativa privada e setor público.

Quais os principais modais contemplados no PNL 2050?

O plano contempla 31 eixos de transporte entre rodoviários, ferroviários, aquaviários e intermodais, com foco na integração dessas modalidades para melhorar o escoamento de cargas.

Como o PNL 2050 aborda a questão das desigualdades regionais?

O documento dá prioridade a projetos para as regiões Norte e Nordeste, buscando promover o desenvolvimento regional equilibrado e sustentável.

Qual a importância da intermodalidade segundo o plano?

O PNL destaca que os modais não funcionam isoladamente, ressaltando a necessidade de integração entre rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos para aumentar eficiência e reduzir custos logísticos.